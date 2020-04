Štart Vuelte bo po novem v Baskiji

Madrid – Potem ko so prireditelji ene od treh največjih kolesarskih dirk na svetu, španske Vuelte, dopoldne sporočili, da se dirka letos zaradi pandemije novega koronavirusa ne bo začela na Nizozemskem, so zdaj določili štart v španski pokrajini Baskiji. Uvodna etapa se bo začela v Irunu, dirka, ki jo je lani dobil Primož Roglič, pa bo namesto 23 dni trajala 20 dni.



Organizatorji so danes sprva v sporočilu za javnost odpovedali štart španske pentlje v nizozemskem Utrechtu, tri etape pa bi morale potekati zunaj španskih meja. Toda po videokonferenci z Mednarodno kolesarsko zvezo UCI so začetek dirke prestavili v Irun. Sprva je bilo na sporedu Vuelte 21 etap, po novem jih je 18. Za zdaj termin dirke še ni znan.

UCI čaka težko delo

Glede na to, da profesionalnega dirkanja svetovne serije ne bo vsaj do 1. avgusta, je kolesarski koledar postavljen na glavo. Vuelta bi se morala začeti sredi avgusta, a je njen termin zasedel preloženi Tour de France. UCI bo morala od avgusta do konca leta na spored nekako umestiti vse tri največje dirke, Tour, Giro in Vuelto, cestno svetovno prvenstvo ter vseh pet največjih enodnevnih dirk.



Novi koledar, posodobljen zaradi koronavirusne krize, bo objavljen 5. maja, so sporočili iz UCI.