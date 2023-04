Štiri leta zapora za krajo Pogačarjeve ure

Francosko sodišče je dva moška, ki sta med dirko Pariz–Nica ukradla prestižno uro Tadeja Pogačarja, obsodilo na štiri leta zaporne kazni, je poročal kolesarski spletni portal Cyclingnews.com. Storilca sta uro znamke Richard Mille z nakupno vrednostjo 165.000 evrov ukradla iz hotelske sobe v Valbonnu. Pogačar je po poročanju lokalnega časnika Nice Matin v torek na sodišču v Nici dejal, da mu je uro, ki je še niso našli, njegov sponzor podaril po olimpijskih igrah v Tokiu, na katerih je v cestni dirki osvojil bronasto kolajno.

»Ta ura je bila zame nekaj posebnega. Nenavadno se mi zdi, da sta lahko storilca uro tako hitro prodala brez škatle in dokumentacije,« je na sodišču še dejal Pogačar.

Po pisanju Nice Matin naj bi do ropa prišlo okoli 18. ure na predvečer Pogačarjeve zmage v skupnem seštevku na dirki Pariz–Nica, ki se je končala 12. marca. Tatova naj bi za dostop do Pogačarjeve sobe pretentala enega od članov osebja hotela, ki se je še uvajal v svoje delo. Pogačar je bil medtem na masaži po etapi v eni od sob v istem nadstropju.

Tatova, stara 32 in 37 let, so spoznali za kriva za krajo še dveh dragocenih ur, ki pa sta ju ukradla tako, da sta pod avtomobil nekega para nastavila sledilno napravo in jima sledila do doma. Tam se je eden od njiju predstavil kot sosed, ki je izgubil ptiča ljubljenčka. Lastnika ur sta ga spustila v svoje domovanje, kjer je izmaknil sef z urama, ki ju tudi še niso izsledili. Tatova, ki ju je policija prijela 16. marca, sta poleg štiriletne zaporne kazni prejela še globo po 50.000 evrov, so še zapisali pri Cyclingnews.com.