Štirikratni prvak Toura hudo poškodovan, odpeljali so ga s helikopterjem

Štirikratni zmagovalec dirke po Franciji Chris Froome je v zadnjih letih nekoliko poniknil in ni več v ospredju na največjih dirkah, a ker ima z Israel PremierTechom sklenjeno donosno pogodbo, še vedno vztraja v karavani. Na treningu v Franciji je hudo padel, v bolnišnico so ga odpeljali s helikopterjem.

Po prvih informacijah je Froome padel sam, v nesreči ni bilo drugih udeležencev. Zlomil naj bi si več reber, hrbtenično vretence in preluknjal pljuča. »Na srečo ob padcu ni utrpel poškodb glave, ostal je pri zavesti in komuniciral z reševalci. Celoten obseg poškodb nesreče bodo pokazale dodatne preiskave,« so sporočili iz moštva.

FOTO: Edgar Su/Reuters

Froome je nazadnje dirkal v začetku avgusta na dirki po Poljski, zadnjo zmago pa je zabeležil že močno oddaljenega leta 2018 na dirki po Italiji.