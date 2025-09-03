  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Štirikratni zmagovalec Toura je po padcu utrpel smrtno nevarno poškodbo srca

    Chris Froome še dolgo ne bo mogel sesti na kolo. Geraint Thomas na domačih cestah končuje kariero.
    Chris Froome od leta 2021 vozi za ekipo Israel Premier-Tech. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Chris Froome od leta 2021 vozi za ekipo Israel Premier-Tech. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Matic Rupnik
    3. 9. 2025 | 09:58
    3. 9. 2025 | 10:37
    4:07
    A+A-

    Štirikratni zmagovalec dirke po Franciji Chris Froome si je prejšnji teden v nesreči na treningu v Franciji zlomil več reber, hrbtenično vretence in preluknjal pljuča, zdaj pa je njegova soproga Michelle za časopis The Times povedala, da je utrpel tudi smrtno nevarno poškodbo srca.

    Chris Froome je uspešno prestal operacijo

    V Keniji rojenemu Britancu se je menda raztrgal osrčnik, membranska vrečka, ki obdaja srce. »Očitno je bilo veliko resneje od nekaj zlomljenih kosti. V redu je, vendar bo okrevanje dolgo. Nekaj ​​časa ne bo kolesaril,« pravi njegova izbranka. Frooma so kasneje prepeljali v vojaško bolnišnico Sainte-Anne v Varu, njegova ekipa Israel Premier-Tech pa je kmalu sporočila, da je bila operacija uspešna.

    Po informacijah iz ekipe je Froome padel sam, v nesreči ni bilo drugih udeležencev. »Na srečo ob padcu ni poškodoval glave, ostal je pri zavesti in komuniciral z reševalci. Celoten obseg poškodb nesreče bodo pokazale dodatne preiskave, za zlomljeno hrbtenično vretence bo potreboval operacijo,« so takoj po padcu sporočili iz moštva.

    Kenijsko-britanski kolesar je štirikrat dobil Tour, dvakrat Vuelto in enkrat dirko po Italiji. FOTO: Juan Medina/Reuters
    Kenijsko-britanski kolesar je štirikrat dobil Tour, dvakrat Vuelto in enkrat dirko po Italiji. FOTO: Juan Medina/Reuters

    Najverjetneje to pomeni konec kariere, saj je star že 40 let, od hudega padca na dirki po Dofineji leta 2019 pa nikoli več ni posegel po visokih mestih. »Nisem se še stoodstotno odločil glede upokojitve. Precej verjetno je, da bom končal kariero, vendar še vedno puščam odprta vrata,« je dejal na začetku sezone. Večkrat je že povedal, da bo po koncu športne poti v Nairobiju odprl šolo za mlade kolesarje.

    Froome je bil svojčas izjemen kolesar. Je eden od zgolj sedmih, ki so osvojili vse tri tritedenske dirke, za nameček je štirikrat zapored dobil legendarni Tour. Poleg tega je ostal pravi kavalir, ki je pred mediji vselej govoril spoštljivo in preudarno.

    Geraint Thomas pelje zadnji krog

    Geraint Thomas, izkušeni Valižan in dobri prijatelj Chrisa Frooma, v dresu ekipe Ineos Grenadiers še zadnjič nastopa na dirki po Britaniji. Na domači etapni preizkušnji bo sklenil zelo uspešno kariero, ki jo je leta 2018 kronal s skupno zmago na dirki po Franciji. Če ne bi imel toliko smole s padci, bi 39-letnik verjetno osvojil še kakšno zmago več od sedanjih 25, a ne glede na vse je v kolesarstvu pustil velik pečat.

    Geraint Thomas je bil v začetku kariere specialist za klasike, a je potem postal tudi dober hribolazec. FOTO: Rebecca Naden/Reuters
    Geraint Thomas je bil v začetku kariere specialist za klasike, a je potem postal tudi dober hribolazec. FOTO: Rebecca Naden/Reuters

    V zadnjih letih je bil Thomas mentor mlajšim fantom v Ineosu, svoje misli pa z javnostjo deli tudi v podkastu Watts Occuring, ki ga ustvarja skupaj z bivšim kolesarjem in zdajšnjim športnim direktorjem ekipe Decathlon AG2R La Mondiale Lukom Rowom.

    Na dirki po Britaniji nastopata tudi dva slovenska predstavnika, ki oba nosita dres Bahrain Victoriousa. Matevž Govekar v sprintih glavnine lovi dobre rezultate, a se mu to v prvi etapi ni najbolj posrečilo, saj je bil v slabem položaju in je tako končal šele 19. Pomagal mu je tudi mladi Dolenjec Žak Eržen, ki je v hitrih zaključkih prav tako izvrsten, a na Otoku še nabira izkušnje.

    Govekar je lani na britanski pentlji osvojil eno izmed svojih štirih profesionalnih zmag, ko je bil najboljši v sprintu glavnine. Leta 2009 je bil dvakrat najboljši tudi Borut Božič, ki zdaj v Bahrain Victoriousu opravlja vlogo športnega direktorja. Na startu je tudi nekaj zvezdnikov, med katerimi izstopajo Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Julian Alaphilippe (Tudor), Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) in Fred Wright (Bahrain Victorious). Prvo etapo s ciljem v Southwoldu je dobil Olav Kooij iz Visme-Lease a Bike.

