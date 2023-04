Sveti teden za Pogačarja in Mohoriča

V nadaljevanju preberite:

Današnja in prihodnja nedelja ne bosta praznični samo za kristjane, sveti teden z najbolj slovitima spomenikoma po Flandriji in Pariz-Roubaix prihaja tudi za kolesarske vernike. Danes je na vrsti belgijska Dirka z veliko začetnico, na kateri bodo vse oči uprte v tri kralje – Wouta van Aerta (Jumbo Visma), Mathieuja van der Poela (Alpecin Deceuninck) in Tadeja Pogačarja (UAE).