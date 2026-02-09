Švicar na vrhu, Sepp Kuss na bolniški

Sreča je opoteča na dirki po Omanu, na kateri je bila na sporedu 3. etapa s ciljem na Vzhodni gori, prva od ključnih v boju za končno zmago. V igri za najvišja mesta je bilo pričakovati predvsem Adama Yatesa (UAE), ki na tej bližnjevzhodni preizkušnji lovi tretjo zaporedno rdečo majico, vendar se je sedem kilometrov pred ciljem zapletel v padec, nato pa na 3,6-kilometrskem ciljnem vzponu na vso moč lovil vodilne. Približal se jim je, ni pa mogel preprečiti zmage Švicarja Maura Schmida (Jayco Alula).

Slednjemu se te dni najbolj smeji v Omanu, saj je slavil že dve zmagi. Najprej minuli petek na enodnevni dirki Muscat Classic, na kateri je mero vzel prav Yatesu, nato še danes na Vzhodni gori, kjer je prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

»Vse je, kot mora biti, zelo sem zadovoljen, ker je šlo vse po najboljšem možnem načrtu. Kot ekipa smo bili zelo motivirani, v pobeg smo poslali Luka Plappa, ki je včeraj izgubil veliko časa, in bi lahko lovil etapno zmago. Ko so ga ujeli, smo pomagali drugim ekipam nadzorovati dirko. Na koncu so moji moštveni kolegi opravili odlično delo, imel pa sem tudi veliko sreče, da nisem bil vpleten v nobenega od padcev. Na zadnjem vzponu je Paul Double držal odličen ritem, bil sem malo presenečen, da sem ostal v ospredju, saj na takšnih vzponih običajno ne zdržim tempa najboljših. Tokrat sem vztrajal do konca,« je novinarjem v cilju povedal 26-letni Švicar, ki je nase letos opozoril že z 2. mestom v skupnem seštevku januarske dirke po Avstraliji in 4. na enodnevni dirki Cadela Evansa, na kateri je lani zmagal.

Mauro Schmid je sezono odlično odprl že v Avstraliji. FOTO: Aurélien Vialatte/Oman Cycling Association

Prva mesta tokrat nabira v Omanu. »Preživel sem dobro zimo, dobro sem treniral in nikoli nisem bil bolan. To je zame nekaj nenavadnega, saj sem imel vsako leto težave, ki so ovirale mojo pripravo. V Avstralijo sem šel že dva tedna in pol pred dirko, se aklimatiziral, kar je bilo izjemno koristno, saj sem lahko treniral v toplem vremenu. To je naredilo razliko s tistimi, ki so ostali na mrazu v Evropi. Noge se dobro vrtijo, počutim se vedno bolje in mislim, da sem v najboljši formi v karieri,« je nadaljeval Schmid, za katerega je bila to 11. zmaga med profesionalci, največja pa ostaja prva, v 11. etapi Gira d'Italia 2021.

Kljub odlični pripravljenosti in prednosti 32 sekund pred dvakratnim zmagovalcem dirke po Omanu Yatesom pa ni prepričan, da bo dirko končal v rdeči majici. Odločil bo izjemno zahteven ciljni vzpon sklepne 5. etape na Zeleno goro (5,7 km, 10,4 odstotni povprečni naklon), ki mu pri 187 cm višine ne ustreza tako kot najnevarnejšim tekmecem.

Adam Yates ni uspel upravičiti pričakovanj ekipe. FOTO: Aurélien Vialatte/Oman Cycling Association

»Yates in Valentin Paret Peintre sta čista hribolazca in vzpon na Zeleno goro jima precej bolj ustreza. Tokrat je napor v klanec trajal osem, morda deset minut, v sredo nas čaka 20 minut trpljenja, kar je nekaj povsem drugega. Ta vzpon sem že opravil leta 2022 in ga kar dobro pomnim, je zelo zahteven, predvsem v zaključku, a bo to zadnja etapa in vse se lahko zgodi. Vsi bodo vanjo vložili vse moči in čeprav se dobro počutim, lahko proti Yatesu hitro izgubim minuto,« je še dejal zgovorni Švicar.

Kopica težav za Vismo

Yatesu ni bilo do pogovora z novinarji, je pa v cilju pogovor s svojim športnim direktorjem končal jasno in glasno: »Ni še konec!«

Zanj morda ne, se je pa dirka po Omanu že danes zjutraj končala za še enega kandidata za vrh Seppa Kussa (Visma Lease a Bike). Američan je bil eden od štirih kolesarjev, ki zaradi zdravstvenih težav niso prišli na štart. »Sepp je bolan, zato nismo želeli, da nadaljuje dirko. Potem ko smo izgubili Axla Zingleja in Owaina Doulla, še preden sta dirkala en meter, smo na žalost ostali brez še enega kolesarja. V karavani je veliko bolnih kolesarjev, ki imajo predvsem želodčne in prebavne težave, te pestijo tudi Kussa,« je povedal Grischa Niermann, športni direktor ekipe Visma Lease a Bike, pri kateri jim v začetku sezone še zdaleč ne gre vse po načrtih.

Wout van Aert si je zlomil gleženj sredi sezone ciklokrosa, Simon Yates je presenetil z upokojitvijo, Jonas Vingegaard pa je po padcu na treningu zbolel in odpovedal nastop na bližajoči se dirki po ZAE.