  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Anatomija Tadeja Pogačarja: vedno je iskal poti do zmage

Jutri boste na Eurosportu lahko izvedeli, zakaj je slovenski kolesarski šampion popoln stroj za vrtenje pedalov.
Tadej Pogačar je večplastni športni fenomen, razkriva Eurosportov dokumentarec Anatomija najboljšega vseh časov. FOTO: Manon Cruz/Reuters
Galerija
Tadej Pogačar je večplastni športni fenomen, razkriva Eurosportov dokumentarec Anatomija najboljšega vseh časov. FOTO: Manon Cruz/Reuters
Miha Hočevar
6. 11. 2026 | 13:01
6. 11. 2026 | 13:13
8:11
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Čeprav je sezona končana in so vse velike zmage v letu 2026 oddane, bodo ljubitelji kolesarstva na najvišji ravni tudi ta konec tedna prišli na svoj račun. Na Eurosportu bodo jutri premierno predvajali film Tadej Pogačar: Anatomija največjega vseh časov (Anatomy of a G.O.A.T.). Dokumentarec, v katerem boste izvedeli, zakaj je šampion s Klanca pri Komendi popoln stroj za vrtenje pedalov, smo si na predpremieri na Ljubljanskem gradu ogledali tudi v družbi njegovih staršev Marjete in Mirka Pogačarja.

»Bila sva kar malo presenečena. Nisva vedela, kaj pričakovati. Naslov je lep, anatomija, je boljši kot le dokumentarni film,« je prve vtise za zbrano sedmo silo strnil Mirko. »Ni dokumentarni film, je res anatomija. Pogledamo v Tadejev metabolizem, v njegove možgane in še marsikaj drugega. Veliko stvari je bilo tudi za naju novih,« ga je dopolnila Marjeta.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Trening

Dolenjska zvezdnika kolesarstva in motokrosa trenirata skupaj

Dva vrhunska slovenska športnika, ki v zadnjih letih nastopata na največjih preizkušnjah na svetu, se na leto 2027 pripravljata tudi s skupnimi treningi.
5. 11. 2026 | 16:15
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Zakaj se Sloveniji splača postati kolesarska dežela

Giro po četrt stoletja prihaja v Ljubljano. Da so velike kolesarske dirke neprecenljiva reklama, se strinjajo v številnih evropskih mestih.
Miha Hočevar 3. 11. 2026 | 18:30
Preberite več
Photo
Šport  |  Kolesarstvo
Giro v Sloveniji

Slovenski navijači čakajo na odgovor Pogačarja in Rogliča

Rožnata dirka, ki se bo 8. maja 2027 začela v Trstu, se po četrt stoletja vrača v Ljubljano. Odločilna etapa na zloglasnem Zoncolanu.
Miha Hočevar 3. 11. 2026 | 14:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Bardiani - CSF

S Pogačarjem so dosegli vrhunec, spodaj pa vse razpada

Vodstvo ekipe Bardiani po izgubi možnosti za nastop na Giru 2027 ostro nad UCI: lov na točke po njegovem duši napadalno dirkanje in manjše ekipe.
Nejc Grilc 2. 11. 2026 | 04:30
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Po padcu

Pogačar razkril, da je bila poškodba veliko hujša: Bojim se novega padca

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v intervjuju prvič spregovoril o dneh po hudem padcu na dirki po Španiji.
Matic Rupnik 1. 11. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tadej Pogačar

Pogačar trase Toura skoraj še ni pogledal: Bolj ali manj je vedno enako

Slovenski zvezdnik se počasi vrača v običajni ritem, glede prihodnje sezone pa ostaja še precej neznank.
31. 10. 2026 | 14:31
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Nagrada

Veliko priznanje, Jakob Omrzel med tremi finalisti za novinca leta

Mladi slovenski kolesar se je znašel v zelo eminentni družbi. Nagrade bodo podelili konec novembra. Za zlato kolo prvi favorit Tadej Pogačar
Matic Rupnik 29. 10. 2026 | 13:44
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
21. 10. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
21. 10. 2026 | 11:24
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vrh gospodarstva

Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
Vredno branja

Slovenija odpira nove poti do zanesljive oskrbe s plinom

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Delo 6. 11. 2026 | 13:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Kaj bo odločalo o energetski prihodnosti Slovenije? (foto in video)

Visoke cene energije, prihodnost JEK2 in boj za konkurenčnost industrije. Oglejte si najodmevnejše poudarke konference Energetika 2026.
6. 11. 2026 | 12:02
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Aleksander Mervar: »Najhuje bo letošnjo zimo«

Direktor Elesa opozarja na visoke cene elektrike, vremenska tveganja in vse večjo uvozno odvisnost Slovenije. Kdo bo plačal račun za energetski prehod?
6. 11. 2026 | 04:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Prihodnost gradijo doma, ambicije segajo v Evropo

Perutnina Ptuj je vodilna slovenska proizvajalka perutninskega mesa in izdelkov, uspešna tudi na najzahtevnejših trgih.
Milka Bizovičar 5. 11. 2026 | 16:33
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Bo Jek 2 udaril po žepih gospodinjstev? Jože P. Damijan zanika obvezni prispevek

Načrtovano sodelovanje gospodinjstev pri financiranju drugega bloka jedrske elektrarne (Jek 2) ne predvideva obveznega prispevka.
5. 11. 2026 | 12:22
Preberite več

Več iz teme

Tadej PogačarUrška ŽigartkolesarstvoMirko PogačarMarjeta PogačarEurosportAnatomija največjega vseh časov

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Pri Realu preučujejo celo Viniciusovo telesno zgradbo, časa ima le še mesec dni

Brazilcu je padla hitrost, z njo pa tudi samozavest pri preigravanju. Če do decembra ne bo pokazal napredka, mu grozi selitev na klop.
6. 11. 2026 | 14:51
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Neuradno: prihaja ena največjih pocenitev goriva do zdaj

Tako kot v Sloveniji kot na Hrvaškem se cene goriv spreminjajo vsak torek.
6. 11. 2026 | 14:19
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Deloindom

Potres v bloku: Zakaj ni vseeno, ali so zavarovani tudi vaši sosedje

Pri potresnem zavarovanju bloka ni pomembna le vaša polica. Težava nastane, če je zavarovan le del etažnih lastnikov.
6. 11. 2026 | 14:15
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Mednarodna kampanja

Ne ignorirajte neželenih učinkov zdravil, poročajte o njih

Če o domnevnih neželenih učinkih ne poročamo, lahko pomembni podatki o varnosti uporabe zdravil ostanejo neopaženi.
Andreja Žibret 6. 11. 2026 | 14:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Mourinho pred derbijem tekmecev brez ovinkarjenja: Naj izgubita oba

Real Madrid pred reprezentančnim premorom čaka zahtevno gostovanje pri Valencii, dan pozneje se bosta pomerila še vodilna Barcelona in drugi Atletico.
6. 11. 2026 | 13:38
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Deloindom

Potres v bloku: Zakaj ni vseeno, ali so zavarovani tudi vaši sosedje

Pri potresnem zavarovanju bloka ni pomembna le vaša polica. Težava nastane, če je zavarovan le del etažnih lastnikov.
6. 11. 2026 | 14:15
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Mednarodna kampanja

Ne ignorirajte neželenih učinkov zdravil, poročajte o njih

Če o domnevnih neželenih učinkih ne poročamo, lahko pomembni podatki o varnosti uporabe zdravil ostanejo neopaženi.
Andreja Žibret 6. 11. 2026 | 14:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Mourinho pred derbijem tekmecev brez ovinkarjenja: Naj izgubita oba

Real Madrid pred reprezentančnim premorom čaka zahtevno gostovanje pri Valencii, dan pozneje se bosta pomerila še vodilna Barcelona in drugi Atletico.
6. 11. 2026 | 13:38
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Delo 5. 11. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Delo 4. 11. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velika sprememba za komitente: banka uvaja nov način preverjanja

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko zdravje ne more čakati: hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
4. 11. 2026 | 13:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:09
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
3. 11. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj imajo skupnega stoletniki in čebele?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
next akter Aircash

Digitalno denarnico razvijamo v platformo, na kateri lahko uporabnik izvaja vse večji del svojih finančnih aktivnosti

3. 11. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo sredi noči (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
5. 11. 2026 | 08:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

Fizično zlato v vaši lasti, varna hramba v Sloveniji in varčevanje, ki ga lahko začnete že s 40 evri na mesec.
Promo Delo 6. 11. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki kopnijo, vi pa razmišljate o prodaji?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
3. 11. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
HIBRID

Nekoč skromni malček, danes prava zverina? (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
6. 11. 2026 | 09:35
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo