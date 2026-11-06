Anatomija Tadeja Pogačarja: vedno je iskal poti do zmage

Čeprav je sezona končana in so vse velike zmage v letu 2026 oddane, bodo ljubitelji kolesarstva na najvišji ravni tudi ta konec tedna prišli na svoj račun. Na Eurosportu bodo jutri premierno predvajali film Tadej Pogačar: Anatomija največjega vseh časov (Anatomy of a G.O.A.T.). Dokumentarec, v katerem boste izvedeli, zakaj je šampion s Klanca pri Komendi popoln stroj za vrtenje pedalov, smo si na predpremieri na Ljubljanskem gradu ogledali tudi v družbi njegovih staršev Marjete in Mirka Pogačarja.

»Bila sva kar malo presenečena. Nisva vedela, kaj pričakovati. Naslov je lep, anatomija, je boljši kot le dokumentarni film,« je prve vtise za zbrano sedmo silo strnil Mirko. »Ni dokumentarni film, je res anatomija. Pogledamo v Tadejev metabolizem, v njegove možgane in še marsikaj drugega. Veliko stvari je bilo tudi za naju novih,« ga je dopolnila Marjeta.