Tadej Pogačar bi raje granitno kocko kot rumeno majico

»Vladavina Tadeja Pogačarja na svetovnem vrhu nima vnaprej znane časovne omejitve, gre predvsem za to, da ne izgubi motivacije in volje za trdo delo ter lov na zmage,« je Javier Sola, trener najboljšega kolesarja na svetu, na druženju z novinarji v Benidormu razkril, da je predvsem od njegove glave odvisno, do kdaj bo deloval popolni »stroj« za zmage s Klanca pri Komendi. Pri ekipi UAE so mu za prihodnjo sezono sestavili tekmovalni koledar, ob katerem ne bo imel težav z monotonostjo.

Na njem je prava mešanica velikih enodnevnih, enotedenskih in tritedenskih preizkušenj. In njegova sezona 2026, v kateri bo poskušal ostati na ravni zadnjih dveh let, v katerih je slavil kar 45 od 108 zmag v karieri, se bo stopnjevala v tem vrstnem redu.