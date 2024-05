Tadej Pogačar bo na zmago na Giru nazdravil z dvojno Grappo

V nadaljevanju preberite:

Lani so se ta čas slovenski kolesarski navdušenci odpravljali proti Višarjam, kjer so Primoža Rogliča ponesli do nepozabne zmage za pičlih 14 sekund pred Geraintom Thomasom, ki je Sloveniji prinesla prvo rožnato majico Gira na cilju v Rimu. Pred Kolosejem bodo jutri, če se ne zgodi kaj nepredvidenega, kronali že drugega slovenskega šampiona zapored, tokrat Tadeja Pogačarja, ki proti italijanski prestolnici jezdi s skoraj osmimi minutami prednosti. A temu bo danes pritisnil piko na i, tako obljublja rojakom, ki tokrat na kolesarsko veselico romajo v Bassano del Grappa.