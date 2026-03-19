Kolesarstvo

Tadej Pogačar bo napadel zmago na najlažji dirki, ki bo zanj najtežja

V soboto bo na sporedu prvi kolesarski spomenik sezone, 298-kilometeska klasika Milano-Sanremo. Tadej Pogačar bo ob šesti udeležbi lovil prvo zmago.
Tadej Pogačar redko pride na dirko, na kateri ni glavni favorit. Namesto njega je to najpogosteje Mathieu van der Poel. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Tadej Pogačar redko pride na dirko, na kateri ni glavni favorit. Namesto njega je to najpogosteje Mathieu van der Poel. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Matic Rupnik
19. 3. 2026 | 08:41
Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo v soboto napadel prvi spomenik sezone, klasiko Milano-Sanremo, ki jo je doslej neuspešno napadel že petkrat. Številni pa pred velikim spektaklom napovedujejo, da je morda prav zdaj trenutek, ko Slovenec lahko dobi zanj nedosegljivo lovoriko. Tudi nekdanji nizozemski kolesarski zvezdnik Tom Dumoulin, ki je leta 2017 dobil dirko po Italiji, je za glavnega favorita za zmago označil Pogačarja. 

Pogačar bo prevladoval, Rogličeva priložnost je Vuelta

A Dumoulin vendarle opozarja, da tudi letos ne bo tako lahko. Dirka, ki je med peterico najelitnejših enodnevnih preizkušenj nedvomno najlažja, pa je na nek način tudi najtežja. Četudi je njena skupna dolžina kar 298 kilometrov, se dirka venomer odloči šele v zadnjih dvajsetih. Posledično v zaključek pride več spočitih kolesarjev, ki se tako lažje spravijo čez zahtevna vzpona Cipressa (5.7 km, 4.1 %) in Poggio (3.7 km, 3.8 %). 

Glavni izzivalec bo dvakratni zmagovalec

Na štartu bo tako veliko hitrih šprinterjev, ki bodo lačni zmage, obenem pa bodo kolesarji, ki so boljši na klanec, zaključek poskušali narediti dovolj zahteven, da bi težki hitraši zašli v težave. Glavni favorit je poleg Pogačarja nedvomno Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech) – na ulici Via Roma, ki tradicionalno gosti cilj, je že slavil v letih 2023 in 2025. »On je edini, ki ima možnost slediti Pogačarju na Cipressi. Vendarle pa to ni nek alpski klanec, ki bi bil Pogačarju ljubši,« opozarja Dumoulin. Nizozemec si želi, da bi van der Poel preživel selekcijo in da bi se s Pogačarjem pomeril ena na ena. A ekipa UAE Emirates bo dirko poskušala narediti čim težjo. 

Iz avtomobila bo ekipo vodil Andrej Hauptman, še pomembnejša pa bo močna zasedba na cesti. Kot eden glavnih pomočnikov bo na dirki nastopil Domen Novak, Pogačarja pa bo v zaključku do zmage poskušal izstreliti Isaac del Toro. »Dali bomo vse od sebe in če bo to dovolj, upamo, da Tadeju uspe. Napadli bomo na vsakem vzpončku, dirko bomo naredili najtežjo, kar jo lahko, potem pa bomo videli rezultat. Mislim, da je Pogačar v najboljši formi doslej, da je napredoval še za eno stopničko in mislim, da je dovolj, da lahko zmaga,« je pred dnevi za Val 202 povedal Novak. 

V ekipi bodo poleg omenjenih še Brandon McNulty, Felix Großschartner, Jan Christen in Florian Vermeersch. »Ni skrivnost, da bi rad zmagal na dirki Milano-Sanremo. Mislim, da mi trasa ustreza, a enako velja za številne druge. Na Poggiu sem opravil veliko treningov in to je vzpon, ki ga zelo dobro poznam. Ekipa je bila na Strade Bianche izjemna in če nam uspe ponoviti to predstavo, je za nas mogoče vse,« je za klubsko spletno stran povedal Pogačar. 

»Če lahko Mathieu van der Poel ostane na Pogačarjevem kolesu, potem ima zagotovo priložnost za zmago. V devetih izmed desetih šprintov bi Nizozemec premagal Slovenca, ker je res ubijalec,« dodaja Tom Dumoulin. Dejstvo pa je, da je dirka vseeno dolga skoraj 300 kilometrov in da se navkljub enostavnemu profilu na koncu to že pozna v nogah. 

Na štartu bo tudi nekdanji zmagovalec dirke Matej Mohorič, ki je v Sanremu po vratolomnem spustu s Poggia slavli leta 2022. Na classicissimi di primavera je vselej med najboljšimi in upamo, da bo tako tudi letos. Dobro formo je že potrdil na prvih pripravljalnih dirkah, zdaj pa že prihajajo preizkušnje, na podlagi katerih bo jeseni potegnil črto pod sezono.

Med glavnimi favoriti bodo v soboto tudi Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Tim van Dijke (Red Bull Bora Hansgrohe), Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in Romain Gregoire (Groupama FDJ). 

