Tadej Pogačar bo v Sanremo prišel le še na fokačo

Tadej Pogačar (UAE) je naslikal svojo Giocondo, so ob čisti desetici v Gazzetti dello Sport vzneseno ocenili prvo zmago slovenskega šampiona na dirki Milano–Sanremo. Slovenci najslavnejšo mojstrovino Leonadra da Vincija poznamo kot Mono Lizo, v soboto pa smo spoznali, da imamo v 27-letniku s Klanca pri Komendi ne le najboljšega kolesarja na svetu, temveč tudi nepopustljivega borca in športnega virtuoza, ki z mojstrovinami na noge dviga navijače po vsej zemeljski obli.

»Tako sem srečen, da sem zmagal v Sanremu, da je vse, kar pride na vrsto, v redu. Ne bom si razbijal glave. Poskusil bom okrevati in videti, kako bodo potekale belgijske dirke. Seveda je forma dobra in v Flandrijo ter Roubaix bom šel z močno ekipo. Na obeh dirkah gremo na zmago,« je o velikem podvigu povedal Pogačar.