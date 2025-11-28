Tadej Pogačar: Bolje bi bilo, če bi v koledarju zamenjali Giro in Vuelto

Tadej Pogačar je v sredini novembra nekaj dni izkoristil za zaslužen oddih, te dni pa že preživlja na Kanarskih otokih, kjer s svojo zaročenko Urško Žigart in nekaj kolesarskimi prijatelji (med njimi vselej izstopa Domen Novak) opravlja prve treninge pred prihajajočo sezono.

V enem izmed pogovorov za španski AS se je dotaknil prihajajoče sezone, v kateri ga skoraj zagotovo ne bomo videli na dirki po Španiji. V drugem delu sezone bo namreč poudarek na dirki po Franciji in na svetovnem prvenstvu (prihodnje leto ga gosti kanadski Montreal), že pred tedni pa je prvi kolear sveta obljubil, da bo tekmoval tudi na evropskem prvenstvu, ki bo začetek oktobra potekalo v Sloveniji.

Če želi tam nastopiti optimalno pripravljen, potem udeležba na dirki po Španiji ni mogoča. Slovenec predlaga zanimivo spremembo v koledarju. »Nastopa na Vuelti in Touru je vedno težko združiti, sploh če želiš dobro dirkati na svetovnem prvenstvu. Vedno pravim, da bi bilo za kolesarje veliko bolje z vidika vremena, če bi v koledarju zamenjali Vuelto in Giro.«

Rdeča pentlja je obenem edina tritedenska dirka, ki je aktualni svetovni prvak še ni dobil. Na njej je nastopil zgolj leta 2019, ko je kot »zelenec« med velikimi fanti svetovnega kolesarstva zaostal le za Primožem Rogličem in Alejandrom Valverdejem. »Zagotovo bom nekega dne moral nastopiti na Vuelti in se veselim tega dne,« se Pogačar zaveda, da bo nekoč moral napasti tudi špansko dirko.

Te dni skupaj z Urško Žigart preživlja na Kanarskih otokih, kjer v pripravah na prihajajočo sezono pridno nabira kilometre. Večino treningov je opravil skupaj z ekipnima kolegoma pri Emiratih Domnom Novakom in Pavlom Sivakovom, pridružil pa se mu je tudi slovenski državni prvak v cestni vožnji Jakob Omrzel.

»Tretji dan sama sebe sprašujem, zaka to počnem,« je v hudomušnem slogu na instagramu zapisala Urška Žigart. Kanarski otoki naj bi prihodnje leto gostili veliki štart dirke po Španiji, a so tamkajšnji organizatorji že pred mesci povedali, da dirke ne bodo organizirali, če bo na štartu ekipa Israel Premier-Tech, ki se je vmes preimenovala v NSN Cycling.

»To je res zelo zapletena tema. Kolesarstvo tu ni na prvem mestu. Razumeti je potrebno vse, ki s vključeni v ta proces, bi pa bilo lepo, da bi imeli štart Vuelte na Kanarskih otokih. Organizatorji bi lahko oblikovali nekaj zelo zanimivih etap, seveda jih ne bi bilo veliko, le kakšne tri ali štiri. Ampak če zaradi protesta to ni mogoče, potem ni mogoče,« je o tej temi zrelo pripovedoval Pogačar.