Super Pogi kot puščica do zmage: Uživam v trenutku

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar (UAE) je po nedeljski dirki Amstel Gold premočno dobil tudi drugo ardensko enodnevno klasiko od treh, Valonsko puščico (Herve – Huy, 194,2 km). Na znamenitem ciljnem vzponu je nekaj sto metrov pred ciljem prestavil v najvišjo prestavo in suvereno zmagal pred Mattiasom S. Jensenom (Dan, Trek-Segafredo) in Mikelom Lando (Špa, Bahrain Victorious). Pogi je tako upravičil vlogo velikega favorita. V nedeljo bo imel na dirki Liege-Bastogne-Liege kot tretji priložnost vpisati belgijskega trojčka v eni sezoni.

Pogi s Klanca pri Komendi je bil zvest svojemu slovesu. »Na klancu sem dal vse, bilo je super težko. Kaj naj rečem, bil je spektakularen finiš. Moje moštvo je opravilo izjemno delo, ki mi je pripravilo dobro izhodišče. Če ne bi zmagal, bi bilo vse delo zaman. To mi je dalo dodatno motivacijo. Bil sem precej živčen že 50 kilometrov pred ciljem, toda kolegi iz moštva so me ohranili spredaj. Enkat je malo manjkalo, da bi padel. Precej stresen dan,« je za Eurosport povedal Pogačar.

Tadej Pogačar je premagal Danca Mattiasa Skjelmose Jensena in Španca Mikela Lando. FOTO: Goyvaerts/AFP

Zmagovanja se ne bo naveličal

»Nismo imeli veliko pomoči, morda malo od Ineosa. Želeli smo še močnejši ritem, toda moji fantje so bili že precej utrujeni, ko so narekovali ritem 200 kilometrov. Uspelo nam je. Človek se nikoli ne more naveličati zmagovanja, občutka, ko prideš prvi skozi cilj. Sem v odlični formi in uživam v trenutku,« je še dodal 24-letni zvezdnik, ki bo imel vrhunec sezone julija, ko se bo želel Jonasu Vingegaardu oddolžiti za poraz na lanskem Touru.

Z zmago na dirki za Valonsko puščico je postal sedmi kolesar v zgodovini, ki se lahko pohvali z zmagami na vseh treh prestižnih ardenskih klasikah. Na Liege-Bastogne-Liege je bil najboljši lani. Doslej so dirke Amstel Gold, Valonska puščica in Liege-Bastonge-Liege dobili Eddy Merckx, Bernard Hinault, Michele Bartoli, Danilo Di Luca, Davide Rebellin in Philippe Gilbert, zadnja dva sta na vseh zmagala v eni sezoni, je poročala STA.

Soliden nastop je pokazal tudi Landov moštveni kolega Matej Mohorič (Bahrain Victorious), v odločilnih trenutkih je bil v ospredju, na koncu pa je zasedel 23. mesto, za rojakom je zaostal 15 sekund.