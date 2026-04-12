Tadej Pogačar čez severni pekel do zgodovine

Tadej Pogačar (UAE) bo letos lovil rekordno peto zmago na Touru in tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, a zanj je vseeno dan D v letu 2026 nedelja, 12. aprila, ko na dirki Pariz–Roubaix lovil svojo prvo zmago. Le ta ga loči od tega, da bi kot četrti kolesar v zgodovini osvojil vseh pet spomenikov.

»Ni skrivnost, da je Pariz–Roubaix eden glavnih ciljev za ta del sezone. Na dirkah, ki sem jih odpeljal doslej, mi je šlo brezhibno, zato je motivacija visoka in pritisk nizek. Ne glede na rezultat bom užival in veselim se dobrega dirkaškega vikenda. Imamo zelo močno ekipo s fanti, ki so tu že stali na stopničkah, zato nisem samo jaz tisti, ki je sposoben doseči dober rezultat,« je optimističen Pogačar.