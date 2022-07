Tadej Pogačar: Covid ni tekmec, je le virus, ki ...

Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji in ta čas vodilni kolesar na Touru Tadej Pogačar je po okužbi moštvenega kolega s covidom-19 zaskrbljen, ali je varen pred okužbo. Kot glavni vir nevarnosti vidi predvsem veliko bližino navijačev na dirki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Vsak dan ljudje na vzponih kričijo nate, kar mi je všeč. Ampak to poveča verjetnost okužbe z virusi,« je dejal Slovenec.

V soboto je moral njegov pomočnik Vegard Stake Laengen odstopiti s francoske pentlje zaradi pozitivnega testa. »Vegard Stake Laengen je bil sprva med rutinskim moštvenim protokolom testiranja negativen. Nato je poročal o simptomih vnetega grla. Na hitrem antigenskem testu je bil pozitiven, prav tako na današnjem testu PCR,« je v zvezi s tem dejal klubski zdravnik Pogačarjeve ekipe Adriano Rotunno.

Pogačar upa, da virus ni prišel v moštveni mehurček in da se je Norvežan dejansko okužil od navijača. »Upam, da je to to in da bomo varni do konca dirke,« je dejal 23-letni zvezdnik.

Ta čas vodilni kolesar na Touru korone ne vidi kot nevidnega tekmeca. "»Covid ni tekmec. Je le virus, ki lahko vpliva na stvari in pokvari dirko,« je dejal Pogačar in dodal, da so njegovi tekmeci dirkači ekip, kot sta Jumbo in Ineos.

Ob tem je slovenski as optimističen, da bo njegova ekipa UAE Team Emirates tudi s sedmimi kolesarji še vedno dovolj močna.

Potem ko se je moralo šest kolesarjev zaradi pozitivnih koronskih testov tik pred zdajci umakniti z dirke po Franciji, je bilo na največji kolesarski dirki na svetu dolgo časa vse mirno.

V soboto zjutraj pa je bil poleg Laengna pozitiven tudi Francoz Geoffrey Bouchard iz ekipe AG2R. Številne ekipe se testirajo prostovoljno vsak dan, da bi pravočasno odkrile morebitne okužbe. Naslednji obvezni testi PCR na Touru so na sporedu šele v ponedeljek na dan premora.