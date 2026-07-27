Pogačar je navdušil ves svet, ga zdaj čaka Vuelta?

Slovenskemu superzvezdniku je uspelo. Tadej Pogačar, preprost fant s Klanca pri Komendi, je še petič dobil dirko po Franciji, največjo in najbolj glamurozno kolesarsko dirko na svetu. Tokrat je nastopal drugače kot v prejšnjih letih, na eni strani je bil na težkih etapah še bolj lačen zmag, na drugi strani pa je pomagal mlajšemu ekipnemu kolegu Isaacu del Toru, ki je bil naposled tretji. S tem pa je veliki šampion dokazal, da ni le najboljši kolesar ta hip. To, da je predvsem dober človek, ga dela najboljšega vseh časov.

O njem so z izbranimi besedami govorili nekateri velikani športa, danes pa o čudežnemu dečku iz Slovenije pišejo prav vsi svetovni mediji.