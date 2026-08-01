Kolesarska javnost je enotna, gledamo najboljšega vseh časov

Nekaj dni po zmagoslavju Tadeja Pogačarja na 113. dirki po Franciji odmevi njegove pete zmage še vedno ne pojenjajo. S peto skupno zmago se je pridružil elitni druščini Jacquesa Anquetila, Eddyja Merckxa, Bernarda Hinaulta in Miguela Induraina, ki so doslej kot edini osvojili pet Tourov. Toda za razliko od svojih predhodnikov je to dosegel že pri 27 letih, zato številni menijo, da rekord še zdaleč ni njegovo zadnje dejanje.

To prepričanje se odraža tudi v odzivih največjih evropskih medijev. Francoski Le Parisien je zapisal, da se je Slovenec »povzpel na kolesarski Olimp«, športni dnevnik L'Équipe, naslednik L'Auta, ustanovitelja Toura, pa je njegovo zmago opisal z besedo »monumentalno« in poudaril, da je izenačil enega najbolj prestižnih rekordov v zgodovini dirke. Le Figaro ga je označil za »nedotakljivega, neusmiljenega in neuklonljivega«, italijanska La Gazzetta dello Sport pa zapisala, da je bil Pogačar »petič okronan za kralja« in da je dokončno potrdil svoj legendarni status.