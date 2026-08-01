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PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Kolesarska javnost je enotna, gledamo najboljšega vseh časov

Tudi skoraj teden dni po koncu rumene pentlje še vedno dežujejo hvalospevi Tadeju Pogačarju. Naš kolesarski zvezdnik piše zgodovino pred našimi očmi.
Tadej Pogačar je prvo ime svetovnega kolesarstva. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Galerija
Tadej Pogačar je prvo ime svetovnega kolesarstva. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Matic Rupnik
1. 8. 2026 | 05:00
5:30
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Nekaj dni po zmagoslavju Tadeja Pogačarja na 113. dirki po Franciji odmevi njegove pete zmage še vedno ne pojenjajo. S peto skupno zmago se je pridružil elitni druščini Jacquesa Anquetila, Eddyja Merckxa, Bernarda Hinaulta in Miguela Induraina, ki so doslej kot edini osvojili pet Tourov. Toda za razliko od svojih predhodnikov je to dosegel že pri 27 letih, zato številni menijo, da rekord še zdaleč ni njegovo zadnje dejanje.

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Urška Žigart pred Tourom: Zdaj malo bolj počasi vozim čez hitrostne ovire

To prepričanje se odraža tudi v odzivih največjih evropskih medijev. Francoski Le Parisien je zapisal, da se je Slovenec »povzpel na kolesarski Olimp«, športni dnevnik L'Équipe, naslednik L'Auta, ustanovitelja Toura, pa je njegovo zmago opisal z besedo »monumentalno« in poudaril, da je izenačil enega najbolj prestižnih rekordov v zgodovini dirke. Le Figaro ga je označil za »nedotakljivega, neusmiljenega in neuklonljivega«, italijanska La Gazzetta dello Sport pa zapisala, da je bil Pogačar »petič okronan za kralja« in da je dokončno potrdil svoj legendarni status.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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