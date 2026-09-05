Tadej Pogačar je že končal sezono, ne bo ga na domačem evropskem prvenstvu

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Emirates) je zaradi prehudih poškodb, ki jih je teden dni nazaj staknil na osmi etapi dirke po Španiji, že končal sezono 2026. S tem bo izpustil tri zelo velike cilje sezone – svetovno prvenstvo v Kanadi, domače evropsko prvenstvo ter dirko po Lombardiji, poroča La Gazzetta dello Sport.

Spomnimo, Pogačar si je ob grdem padcu zlomil levo ključnico, sedmo vratno vretence, utrpel pa je tudi pretres možganov. V ponedeljek je bil v Barceloni že operiran, v sredo pa je odšel v domačo oskrbo v Monako. Tam sedaj okreva pod budnim očesom klubskih zdravnikov, a, tako kaže, vrnitev v letošnji sezoni ni mogoča.

Pogačar si je seveda močno želel nastopa na evropskem prvenstvu, saj je to verjetno edino veliko tekmovanje, ki ga bo Slovenija gostila za časa njegove kariere, če izvzamemo občasno gostovanje dirke po Italiji. Prav zaradi prvenstva stare celine, glavne šampione bomo čez slab mesec okronali v Šenčurju, nismo takoj izvedeli, ali bo za zdaj še aktualni svetovni prvak letos še dirkal ali ne.

Zagotovo je bolje, da se Pogačar sedaj sprva dobro regenerira in sanira vse poškodbe, saj se bo tako prihodnje leto vrnil še močnejši. V njegovi karieri smo se namreč naučili, da ga močnejšega delajo predvsem padci in porazi. Še vedno pa se zna zgoditi, da bo oktobra prišel v Šenčur v vlogi navijača – podpiral bo lahko tako svoje reprezentačne kolege kot tudi zaročenko Urško Žigart.