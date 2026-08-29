VIDEO: Tako je padel in odstopil Tadej Pogačar, usoden je bil kamen na cesti

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Emirates) je po hudem padcu odstopil z dirke po Španiji, Vuelta pa tako še naprej ostaja edini doslej neosvojeni spomenik najboljšega kolesarja na svetu. Nosilec rdeče majice je v hudih bolečinah zapustil dirko – ker je padel čez krmilo, je vse skupaj izgledalo kot zlom ključnice, lahko bi jo skupila tudi njegova rama, prebil pa si je tudi arterijo.

Kolesarji ekipe UAE Emirates so ciljno črto prečkali skupaj, sami, v šoku. Dirka se je povsem spremenila in odprla, boj za skupno zmago bo nadvse zanimiv, v skupnem seštevku pa vodi domačin Enric Mas (Movistar).

Pogačar je padel skupaj z Benom Tulettom (Visma Lease a Bike), izgledalo pa je, da je Slovenec povozil manjši črni predmet na cesti, preprosto izgubil nadzor nad kolesom in trčil v drugega kolesarja. Videlo se je, da je želel nadaljevati, a preprosto ni šlo.

Pomembno je izpostaviti, da bo čez tri tedne v Montrealu potekalo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, kjer bi moral Pogačar braniti dvakratni naslov prvaka, a zdaj je njegov nastop tam pod velikim vprašajem. Ne le to, če bodo posledice poškodbe prehude, bo Pogačar manjkal tudi na domačem evropskem prvenstvu, zagotovo edinem velikem kolesarskem tekmovanju pri nas za časa njegove kariere.

Več informacij iz ekipe UAE Emirates sledi v nadaljevanju, upamo pa, da bo okrevanje našega šampiona karseda hitro.