Pogačar monaškemu knezu obljubil, da gre na Vuelto: Očitno je nekaj na tem

Jonas Vingegaard je letos na dirki po Italiji postal šele osmi kolesar v zgodovini, ki je dobil skupni seštevek vseh treh tritedenskih dirk – po Italiji, Franciji in Španiji. To mu je kar nekoliko presenetljivo uspelo pred Primožem Rogličem, ki se mu naslov na Touru vztrajno izmika, in Tadejem Pogačarjem, ki pa tega doslej zares sploh še ni poskušal.

Na dirki po Španiji je namreč nastopil le enkrat, v sezoni 2019, ko je šele pričenjal svojo izjemno pot v profesionalnem kolesarstvu. Takrat se je na svojo prvo tritedensko preizkušnjo podal kot sokapetan z Italijanom Fabiom Arujem, slišati pa je bilo celo namigovanja, da bi lahko Pogačar odstopil po dveh tednih, saj je dirka zanj pretežka.

Naposled sta s Primožem Rogličem v treh tednih spisala izjemno pravljico in tudi uradno začela diamantno ero slovenskega kolesarstva. Odtlej, ko je bil za izkušenejšim rojakom in še izkušenejšim domačinom Alejandrom Valverdejem drugi, se Pogi ni več podal na Vuelto, čeprav je bilo v zadnjih letih venomer moč slišati namigovanja, da bi lahko po Touru nastopil še tam.

Lani je bil utrujen, letos je videti razigran

Vemo, lani je imel po dirki po Franciji veliko težav s poškodbo kolena, v Alpah je bil že izjemo izmučen, nastop na Vuelti pa je bil praktično nemogoč. Mislili bi si, da je tako tudi letos, saj je med zadnjo etapo španske pentlje in svetovnim prvenstvom v Montréalu le pičlih pet dni – Slovenec si zagotovo bolj želi ubraniti mavrično majico, a jasno je, da mora enkrat v svoji karieri dobiti tudi dirko po Španiji.

In letos se mu odpira optimalna priložnost, saj bo veliki štart Vuelte gostil Monako, kjer med sezono prebiva Tadej Pogačar. Svetovni prvak pa naj bi letos obljubil monaškemu knezu Albertu, da ga bo videl na štartni črti španskega kroga. »Rekel je, da bo na štartu, in upam, da bo res,« je povedal. Verjetno bo na uradno potrditev potrebno počakati do konca Toura, saj bo vse odvisno od njegove pripravljenosti po koncu dirke vseh dirk.

Tadej Pogačar s Primožem Rogličem in Alejandrom Valverdejem na stopničkah dirke po Španiji 2019. FOTO: Luis Angel Gomez/Photogomezspo

O tem so organizatorji po koncu trinajste etape, ki jo je po uspešnem pobegu dobil Švicar Mauro Schmid (Jayco Alula), povprašali tudi Pogačarja, ki pa je diplomatsko povedal, da »če je to dejal knez Albert, potem pa je že kaj na tem«. Vuelta se bo 22. avgusta pričela z 9-kilometrsko vožnjo na čas po ulicah kneževine. Štart bo pred slovitim kazinojem v Monte-Carlu, kamor imajo mimogrede državljani Monaka prepovedan vstop, ciljno črto pa si bodo kolesarji delili z vozniki formule 1, saj bodo večino trase opravili po eni izmed najbolj znamenitih dirkališč v koledarju kraljice motošporta.