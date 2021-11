Tadej Pogačar dobil izziv, naj se pridruži sedmerici

Direktor kolesarske dirke po Italiji Mauro Vegni je slovenskemu zvezdniku karavane Tadeju Pogačarju predlagal poseben izziv dvojno krono Giro - Tour, torej naj poskusi osvojiti dvojček zmag na dveh največjih večetapnih dirkah po Italiji in Franciji, italijanske medije povzema portal Cyclingnews.

»Mislim, da tri- ali štirikratna zmaga na Tour de France ne naredi velike razlike v karieri kolesarja,« pravi Vegni. Direktor Gira d'Italia je tako izzval Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates), naj poskuša osvojiti dvojno krono Giro - Tour, češ da ni pomembno, kolikokrat je kolesar zmagal na dirki po Franciji, saj da je »malo drugega za dokazovanje« po prvem naslovu.

Zadnji je poskusil Chris Froome

Triindvajsetletni kolesar s Klanca pri Komendi je zmagal na dirki po Franciji v letih 2020 in 2021. Italijanski krog je seveda v načrtih slovenskega šampiona, vendar naj bi leta 2022 še enkrat branil rumeno majico, pri čemer je možna še njegova udeležba na španski Vuelti, ne pa na Giru, kar bi si želel direktor te dirke.

Direktor Gira Mauro Vegni izziva Tadeja Pogačarja. FOTO: Leon Vidic

Chris Froome je bil zadnji kolesar, ki je resno poskusil zmagati na Giru d'Italia in Tour de Francu v isti sezoni. Leta 2018 je zmagal na Giru, vendar je bil tretji na dirki po Franciji. Marco Pantani je bil zadnji, ki je zmagal na dveh največjih dirkah v isti sezoni leta 1998.

Vegni je na vprašanje o morebitni Pogačarjevi navzočnosti na Giru d'Italia 2022 mladega slovenskega kolesarja in ostale člane pelotona pozval, naj se spopadejo z izzivom Giro - Tour. »Mislim, da tri- ali štirikratna zmaga na dirki po Franciji ne pomeni velike razlike v karieri kolesarja. Ko enkrat zmagaš, si dokazal, da si odličen kolesar in ni več veliko drugega za dokazati,« je Vegni povedal novinarju Gazzette dello Sport na nedavnem dogodku na vinskem območju Valpolicella.

Sedem kolesarjev osvojilo Tour in Giro v istem letu

»Danes so kolesarji veliko bolje pripravljeni na zmago na najtežjih dirkah že v mladosti, tudi ko so stari 23 let. Škoda, ker si nihče ne želi, da bi poskusil osvojiti dvojno krono Giro - Tour. Če se ne motim, je bil zadnji Pantani. Torej je morda čas, da dodamo novo ime na ta častni seznam,« je razmišljal direktor Gira.

Sedem kolesarjev je osvojilo Tour in Giro v istem koledarskem letu, in sicer Italijan Fausto Coppi (1949, 1952), Francoz Jacques Anquetil (1964), Belgijec Eddy Merckx (1970, 1972, 1974), Francoz Bernard Hinault (1982, 1985), Irec Stephen Roche (1987), Španec Miguel Indurain (1992, 1993) in Italijan Marco Pantani (1998).