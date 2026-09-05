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Kolesarstvo

Tadej Pogačar je podaljšal pogodbo, še dolgo bomo lahko navijali zanj

Slovenski zvezdnik je v ekipo prestopil pred sezono 2019, odtlej pa je prvo ime moštva. Del profesionalne karavane ostaja vsaj še šest let.
Pogačar je prvo ime svetovnega kolesarstva in ekipe UAE Emirates. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Galerija
Pogačar je prvo ime svetovnega kolesarstva in ekipe UAE Emirates. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Matic Rupnik
5. 9. 2026 | 12:15
5. 9. 2026 | 12:22
2:30
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Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je podaljšal pogodbo z ekipo UAE Emirates do konca leta 2032. Aktualni svetovni prvak ravno v teh dneh začenja regeneracijo po hudem padcu, v katerem si je teden dni nazaj na dirki po Španiji zlomil ključnico, vratno vretence, utrpel pa je še pretres možganov. 

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Tadej Pogačar naj bi že končal sezono, ne bo ga na domačem evropskem prvenstvu

Tako ima tudi slovenski junak nekaj razlogov za veselje. Njegova prejšnja pogodba je sicer veljala do leta 2030, mnogi (tudi sam) pa so namigovali, da bo takrat sklenil svojo tekmovalno pot. A sedaj je skupaj z ekipo razveselil navijače, ki ga bodo v karavani lahko spremljali še šest sezon. 

»Že vse od naših skupnih začetkov sem se v ekipi počutil kot doma. Skupaj smo z leti zrasli in dosegli nekaj izjemnih uspehov, zato sem zelo srečen, da lahko podaljšam pogodbo do konca leta 2032. V tem športu želim doseči še veliko in verjamem, da mi bo ekipa to omogočila. Zelo sem hvaležen za zaupanje, hkrati pa se že veselim prihodnosti,« je dejal. Še vedno ni uradne potrditve, ali bo Pogačar letos še dirkal v dresu svoje ekipe.

Pogajanja tudi za zasebno letalo

Pogačarjev agent Alex Carrera je že med dirko po Franciji v pogovoru z novinarjem Danielom Bensonom potrdil, da pogovori potekajo. Sprva je bilo govora o podaljšanju sodelovanja do konca sezone 2031, novi dogovor pa je Pogačarja z ekipo povezal še za leto dlje. 

»Tadej je zadovoljen, vendar moramo doreči še nekaj podrobnosti. Ne gre za denar, temveč za nekaj posebnih klavzul,« je pred dobrim mesecem pojasnil Carera.

Pogajanja sicer niso bila osredotočena na višino plače, ta sicer za zdaj ostaja skrivnost, temveč predvsem na posebne pogodbene klavzule, povezane z bonusi, trženjskimi pravicami, uporabo zasebnega letala in tekmovalnim programom moštvenih kolegov.

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Tadej PogačarUAE Emiratespogodba

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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