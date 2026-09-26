Začela se je vrnitev, Tadej Pogačar spet trenira (FOTO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Emirates) se je po hudem padcu na dirki po Španiji vrnil nazaj na kolo. Aktualni svetovni prvak se je odpravil na zadnjo vožnjo v mavričnem dresu, ki ga bo jutri izgubil, saj na cestni dirki v Montrealu ne bo nastopil.

Številni kolesarski ljubitelji so se spraševali, ali bo Pogačar vendarle nared za prihajajoče evropsko prvenstvo. Do slednjega, do članske dirke med Ljubljano in Šenčurjem, je še teden dni. Teden dni za vrnitev po mesecu brez treninga pa preprosto ni dovolj, a vseeno govorimo o najboljšemu kolesarju vseh časov.

Na trening vožnjo se je v domačem Monaku odpravil skupaj z zaročenko Urško Žigart, ki je prav tako poškodovana, a je po zlomu čeljusti že nekaj dni nazaj trenirala z najboljšo slovensko amatersko kolesarko Lauro Šimenc. Pridružil se jima je še Irec Eddie Dunbar (Pinarello Q36,5), naš zvezdnik pa je vnovič objavil tudi posledice poškodbe – še vedno se mu poznajo šivi po zlomu ključnice.

Odštevamo do domačega EP

Če se Tadeju Pogačarju ne bo uspelo vrniti, bo kapetan reprezentance Primož Roglič. FOTO: Uroš Škaper/KZS

Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu se bo v Sloveniji začelo prihodnji petek z tekmami mlajših kategorij. V soboto bodo na delu dekleta, v nedeljo pa še člani. Slovenska izbrana vrsta še ni povsem znana, kar je potrdila tudi navidezna štartna lista organizatorjev, na kateri je bilo kar trinajst reprezentantov. Med njimi je bil tudi Pogačar, a verjetnosti za njegov nastop na domačih cestah so še vedno nizke.