Pogačar želi nastopiti na evropskem prvenstvu, zdravnik je dal zeleno luč

Tadej Pogačar se želi še pred koncem sezone vrniti na dirke. Kot poroča španski časnik El País, želi 28-letni Slovenec v nedeljo med Ljubljano in Šenčurjem braniti naslov evropskega prvaka, čeprav je še pred nekaj tedni kazalo, da je njegova sezona zaradi poškodb že končana. Pogačar je moral Vuelto zapustiti po padcu v osmi etapi, ko je 31 kilometrov pred ciljem pristal na tleh. Utrpel je kompleksen zlom leve ključnice in stabilen zlom sedmega vratnega vretenca (C7), ob tem pa še več odrgnin in udarnin. V Barceloni so mu hitro operirali ključnico, nato pa se je vrnil domov v Monako, kjer je nadaljeval rehabilitacijo. Četudi se je takoj vrnil na sobno kolo, so pri ekipi UAE Emirates sporočili, da je sezona za slovenskega zvezdnika že končana, saj da je pomembnejše popolno okrevanje. A ...