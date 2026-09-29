  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Pogačar želi nastopiti na evropskem prvenstvu, zdravnik je dal zeleno luč

Pri ekipi mu to odsvetujejo, zdravnik pa pravi, da lahko nastopi. Na cesto se je vrnil šele pred nekaj dnevi, poprej je treniral na sobnem kolesu.
Tadej Pogačar že trenira na cestah v okolici Nice. FOTO: Zac Williams/AFP
Galerija
Tadej Pogačar že trenira na cestah v okolici Nice. FOTO: Zac Williams/AFP
Matic Rupnik
29. 9. 2026 | 07:47
29. 9. 2026 | 08:34
2:55
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Tadej Pogačar se želi še pred koncem sezone vrniti na dirke. Kot poroča španski časnik El País, želi 28-letni Slovenec v nedeljo med Ljubljano in Šenčurjem braniti naslov evropskega prvaka, čeprav je še pred nekaj tedni kazalo, da je njegova sezona zaradi poškodb že končana. Pogačar je moral Vuelto zapustiti po padcu v osmi etapi, ko je 31 kilometrov pred ciljem pristal na tleh. Utrpel je kompleksen zlom leve ključnice in stabilen zlom sedmega vratnega vretenca (C7), ob tem pa še več odrgnin in udarnin. V Barceloni so mu hitro operirali ključnico, nato pa se je vrnil domov v Monako, kjer je nadaljeval rehabilitacijo. Četudi se je takoj vrnil na sobno kolo, so pri ekipi UAE Emirates sporočili, da je sezona za slovenskega zvezdnika že končana, saj da je pomembnejše popolno okrevanje. A ...

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Slovenija 2026

Primož Roglič lahko na Možjanci reši svojo prihodnost

Zasavski orel ima na domačem EP precej večje možnosti, kot jih je imel na SP v Montrealu, pravi Bojan Ropret.
Miha Hočevar 29. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Svetovno prvenstvo

Mavrični McNulty razveselil Pogačarja, Roglič adut Slovenije za kolajno na EP

Na svetovnem prvenstvu kolesarjev je na cestni dirki zmagal Američan Brandon McNulty, sicer moštveni kolega Tadeja Pogačarja.
Rok Tamše, Miha Hočevar 28. 9. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
SP v kolesarstvu

Primož Roglič je na cesti pustil dušo, na evropskem prvenstvu bo še boljši

Slovenski kolesar je dokazal, da še vedno spada v sam svetovni vrh. Na EP v Šenčurju bo v navezi z Jakobom Omrzelom zelo nevaren.
Matic Rupnik 28. 9. 2026 | 11:01
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Odločitev ZDA sprožila novo povišanje svetovnih cen nafte

Cene nafte so se znova povišale po tem ko so Združene države Amerike zavrnile iransko ponudbo začasnega premirja.
28. 9. 2026 | 09:43
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Uprava za varno hrano

Nov odpoklic izdelka v Lidlu

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odvzela vzorec, v katerem je bila ugotovljena salmonela.
28. 9. 2026 | 19:18
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Regulacija cen

Pocenitev dizelskega goriva, rekordna cena bencina

Vlada podaljšala veljavnost uredbe o znižanju okoljskih dajatev, na dovoljenje Bruslja za znižanje trošarin še čaka.
Karel Lipnik 28. 9. 2026 | 15:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Lockheed Martin

Dele vojaških letal F-35 namesto v ZDA poslali na Kitajsko

Za zdaj ni znano, ali je preusmeritev pošiljke posledica naključja ali uspeh kitajske vohunske dejavnosti.
28. 9. 2026 | 15:44
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGETIKA

Slovenski energetski velikan posebej za slovenska podjetja

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
24. 9. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
KAKO VESTE, DA STE VARNI?

Več kot 400 inženirjev na tem dela vsak dan, tudi v Sloveniji

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
14. 9. 2026 | 12:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Edinstvena sestavina, ki jo še vedno raziskujejo

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
POLNJENJE

»V tem primeru je polnjenje najdražje.« Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
22. 9. 2026 | 11:50
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Trgovalne platforme

Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Financiranje podjetij

Skladi zasebnega dolga most do kreditiranja na banki

V novi sklad kot investitor vstopa tudi Evropski investicijski sklad.
Milka Bizovičar 29. 9. 2026 | 04:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Vsi težimo k prevladi, a je kitajski pristop manj ofenziven kot zahodni

Janez Škrabec o poslovanju s Kitajsko, Srednjo Azijo, priložnostih v Ukrajini ter aktualnih temah – energetiki, davkih in umetni inteligenci.
Nejc Gole 28. 9. 2026 | 06:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Podkast Izvozniki

Slovenski izvozniki v izogib »igri pokra«: ključ so podatki in priprava

Tine Novak in Ines Čigoja o tem, na kaj morajo biti podjetja pozorna pri iskanju novih priložnosti in da se izognejo tveganjem pri vstopanju na tuje trge.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 9. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

EP v kolesarstvuevropsko prvenstvoŠenčurTadej PogačarkolesarstvopoškodbaUAE EmiratesreprezentancaUrška ŽigartEvropsko prvenstvo v kolesarstvu 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Okolje

Evropska komisija je pri pravilih o izpustih CO2 prezrla lastna priporočila

V internem dokumentu je bilo zapisano, da je kljub argumentom proizvajalcev avtomobilov še prezgodaj, da bi cilj za leto 2035 označili za nedosegljiv.
29. 9. 2026 | 08:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Referendum

Kaj prinaša oktobrski referendum: koliko ljudi lahko izgubi volilno pravico?

Prihodnjo nedeljo, 11. oktobra, bodo volivci na referendumskem vikendu odločali o enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih.
Eva Vujas 29. 9. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Kinolestvica: Čez sedem let vse prav pride, tudi Maščevalci

Ne, nismo se zmotili in pomotoma objavili lestvice iz 2019. Res so na prvem mestu Maščevalci: Zaključek. S štirimi dodatnimi minutami.
29. 9. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
EP v kolesarstvu

Pogačar želi nastopiti na evropskem prvenstvu, zdravnik je dal zeleno luč

Pri ekipi mu to odsvetujejo, zdravnik pa pravi, da lahko nastopi. Na cesto se je vrnil šele pred nekaj dnevi, poprej je treniral na sobnem kolesu.
Matic Rupnik 29. 9. 2026 | 07:47
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester

Angleški velikan v težavah: grozi mu selitev v peto ligo in odvzem vseh naslovov

Po odločitvi neodvisne komisije se odpira vprašanje kazni za angleškega velikana. Če bi ga premier liga izključila, nima zagotovljenega mesta niti v drugi ligi.
29. 9. 2026 | 07:24
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Kinolestvica: Čez sedem let vse prav pride, tudi Maščevalci

Ne, nismo se zmotili in pomotoma objavili lestvice iz 2019. Res so na prvem mestu Maščevalci: Zaključek. S štirimi dodatnimi minutami.
29. 9. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
EP v kolesarstvu

Pogačar želi nastopiti na evropskem prvenstvu, zdravnik je dal zeleno luč

Pri ekipi mu to odsvetujejo, zdravnik pa pravi, da lahko nastopi. Na cesto se je vrnil šele pred nekaj dnevi, poprej je treniral na sobnem kolesu.
Matic Rupnik 29. 9. 2026 | 07:47
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester

Angleški velikan v težavah: grozi mu selitev v peto ligo in odvzem vseh naslovov

Po odločitvi neodvisne komisije se odpira vprašanje kazni za angleškega velikana. Če bi ga premier liga izključila, nima zagotovljenega mesta niti v drugi ligi.
29. 9. 2026 | 07:24
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Darilo za prve korake v prihodnost

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

»Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo bo vodil našo državo leta 2045?

Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:59
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
28. 9. 2026 | 10:27
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Mislite, da z denarjem na računu ne tvegate?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
17. 9. 2026 | 07:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRODELNI TEK

Kaj pa, če bi se gibali za svoje počutje in pozabili na rezultate?

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

V osmih tednih do konkretnih rezultatov

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenci znamo varčevati. Kje se potem zatakne?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Plača ni vse: kaj je pri novi zaposlitvi še pomembno

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
HITREJE

Zdravstvena oskrba brez dolgega čakanja

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Vikend, ki ga nekateri otroci brez tega ne bi doživeli

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
28. 9. 2026 | 13:17
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo