Pogačarjeva fundacija pomaga mladim, ki so preboleli raka

Fundacija Tadeja Pogačarja je objavila razpis za štipendije za študijsko leto 2026/27, namenjene dijakom, študentom in podiplomskim študentom, ki so preboleli raka ali so še v procesu zdravljenja. Prijave bodo odprte do 30. septembra, so danes sporočili iz fundacije.

Štipendijski program je namenjen mladim, ki so se v otroštvu ali mladosti soočili z eno najtežjih življenjskih preizkušenj, a kljub temu pogumno nadaljujejo svojo izobraževalno pot, so zapisali. Fundacija izvaja program v sodelovanju z Društvom Junaki 3. nadstropja, ki sodeluje tudi pri izboru prejemnikov.

»Prvo leto izvajanja štipendijskega programa je preseglo pričakovanja. Zaradi velikega zanimanja in številnih navdihujočih zgodb mladih se je fundacija odločila, da program nadaljuje tudi v prihajajočem študijskem letu,« so še zapisali pri fundaciji. V lanskem študijskem letu so podelili 35 štipendij v skupni vrednosti 94.000 evrov, in tudi letos želijo s finančno podporo vsaj nekoliko olajšati izobraževalno pot mladim, ki so se soočili s to težko boleznijo.