Tadej Pogačar ima najmočnejše noge in ekipo

Kolesarstvo je tudi ekipni šport, to je ne nazadnje pokazal razplet nedeljskega državnega prvenstva v Gabrju, kjer je imela ekipa Bahrain Victorious v boju s Primožem Rogličem več želez v ognju, naslov prvaka pa je osvojil Roman Jermakov. Četudi je najboljši kolesar na svetu, se na moč kolektiva zanaša tudi Tadej Pogačar, ki bo imel na 113. Touru okoli sebe izjemno kompaktno zasedbo UAE.

Isaac del Toro, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens in Adam Yates je sedmerica, ki bo imela od sobotnega štarta v Barceloni le en cilj – 26. julija šampiona s Klanca pri Komendi popeljati do pete rumene majice na Elizejskih poljanah.