Tadej Pogačar in Primož Roglič konec meseca na novi spektakularni dirki

Slovenska kolesarska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta v soboto na dirki po Lombardiji končala novo uspešno sezono, ki sta jo znova zaznamovala zmaga na dirki po Franciji ter naslov svetovnega prvaka. A tudi po napornem koncu sezone se ne odpravljata na dopust, že v nedeljo bosta oba vozila po slovenskih cestah.

Tadeja Pogačarja čaka rekreativna dirka S Klanca v klan'c, ko se bo z amaterskimi kolesarji boril na vzponu na Krvavec, kjer bo potem s podkastom Tour 2025 in koncertom legendarne slovenske skupine Siddharta proslavil leto, ki ga bo težko ponoviti.

Tudi Primoža Rogliča v nedeljo čaka druženje z rekreativnimi kolesarji, v Novem mestu bo vozil na dobrodelni prireditvi Zlati krog, kjer bomo prav tako videli veliko množico obiskovalcev.

Le teden kasneje pa bosta oba nastopila na prav posebni dirki v Andori, kjer bodo nastopili le štirje fantje – poleg Slovencev še Mehičan Isaac del Toro in Danec Jonas Vingegaard. V enem dnevu bo četverica nastopila na dveh različnih progah, čar dirke pa bo v tem, da bodo vsi nastopili brez svojih ekip, tako da bomo dejansko videli, kdo je najmočnejši.

Najprej jih čaka osem kilometrov dolg gorski kronometer, nato pa še 32-kilometrski kriterij po ulicah andorske prestolnice, kjer se bodo pobirale točke. »Prvič bomo videli najboljše kolesarje na svetu, ki bodo tekmovali brez ekip, brez strategij, brez radijskih zvez, samo oni, njihov talent in cesta. Videli bomo, kdo bo okronan za prvaka prvakov,« pravi direktor organizacijskega odbora Alfonso García Valenzuela.

Gre torej za ekshibicijsko dirko, kjer so organizatorji štirim zvezdnikom za udeležbo plačali bajne zneske. Dogodek je mimogrede podprla tudi tamkajšnja nacionalna turistična organizacija, zato denar ni bil težava. Poraja se vprašanje, ali bodo kolesarji dejansko dirkali zares, verjetno pa so odgovorni poskrbeli tudi za to.

Primož Roglič in Tadej Pogačar se bosta srečala že to soboto na dirki po Lombardiji, še en dvoboj pa bomo videli tudi v Andori. FOTO: Bernard Papon/AFP

»Na dogodku se bomo vrnili k originalnemu kolesarstvu – brez ekip, samo kolesar, kolo in cesta. Menimo, da gre za vrnitev k bistvu in da bo to začetek nečesa velikega v svetu kolesarstva,« je še povedal Valenzuela, ki namiguje, da si želi dogodek v prihodnje še povečati.

Dogodek naj bi bil zelo dobro medijsko pokrit, kolesarjem bodo kamere sledile tako rekoč na vsakem zagonu pedala. Končni rezultat seveda ne bo štel v noben seštevek, prav tako ne bo preveč merodajen.

Nekateri slovenski kolesarji se te dni še merijo na enodnevnih dirkah v Italiji, ki vsako leto zaznamujejo zadnji teden dirkanja pred Dirko po Lombardiji, ki, vsaj kot pritiče največjim dirkam, pomeni konec sezone.

V nedeljo bo v Belgiji na sporedu tudi svetovno prvenstvo v makadamskem kolesarstvu, kjer bo poleg Matevža Govekarja nastopil nekdanji svetovni prvak Matej Mohorič.