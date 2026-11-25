Sezona 2026 je v svetovnem kolesarstvu rodila veliko novih zvezdnikov – da, Isaac del Toro je navduševal že poprej, a v pravkar končani sezoni je še enkrat več dokazal, da se lahko z najboljšimi bori tudi na najzahtevnejših vzponih v Alpah in Pirenejih. A »mini Pogačar«, kot mu pravijo nekateri, bi lahko kmalu celo prerasel svojega vzornika in na nek način tudi mentorja. »Rad bi bil številka ena. Trenutno je številka ena Tadej. To povem brez težav. Seveda si želim biti številka ena in tega mi ni težko priznati,« je v podkastu Cracks dejal 22-letnik, ki ima tako kot Pogačar podpisano dolgoročno pogodbo z moštvom UAE Emirates. Izjemen duet ekipe UAE. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters Mehičan je poudaril, da bi si enako želel ne glede na to, kdo bi bil ta čas najboljši. S Pogačarjem se po ...