Tadej Pogačar je dirkal kot kolesarski superjunak

Nagrado za najboljšega prejme Tadej Pogačar. Ta stavek smo v minulih dneh že slišali na podelitvah Rogovega zlatega kolesa in kolesarja leta po izboru Kolesarske zveze Slovenije, bržkone ga bomo, ko bodo decembra razglasili še svetovnega kolesarja in slovenskega športnika leta. O še eni izjemni sezoni 27-letnega šampiona, dosežkih drugih naših asov in možnostih, da bi Slovenija organizirala štart Toura, smo se pogovorili z Davidejem Cassanijem, nekdanjim italijanskim kolesarjem in selektorjem ter sedanjim strokovnim komentatorjem televizije RAI.