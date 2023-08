Tadej Pogačar je hiter tudi z roko

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar se je z dobrodelnim deljenjem avtogramov in fotografiranjem z navijači na Kongresnem trgu pridružil številnim znanim slovenskim športnim obrazom, ki so po katastrofalnih poplavah priskočili na pomoč rojakom. Vrsta za selfije se je vila vse do Wolfove ulice, tako da izkupiček – Pogačar je osnovni donaciji 10.000 evrov za vsak podpis in fotografijo dodal po 10 evrov, navijači pa so dajali prostovoljne prispevke – ni bil zanemarljiv. Je pa ob dobrodelni akciji bronasti s SP v Glasgowu razkril, da spet trenira na polno.