Tadej Pogačar je Merckxov najljubši tenor

Eddy Merckx, Roger de Vlaeminck in Rick van Looy so edini kolesarji, ki so osvojili vseh pet spomenikov. A v tej belgijski trojici izstopa Merckx, ki je slavil kar 19 spomeniških zmag. Zdaj 77-letni kralj kolesarstva v 60. in 70. letih minulega stoletja z navdušenjem spremlja podvige naslednikov, še posebej Tadeja Pogačarja, Wouta van Aerta in Mathieuja van der Poela, ki se bodo v nedeljo udarili za zmago na dirki po Flandriji.