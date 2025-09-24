Pogačar je na Remca že pozabil

Pričakovanja kolesarske javnosti pred vožnjo na čas so bila velika, boj za naslov prvaka z Remcom Evenepoelom ni bil realen, kolajna pa je bila za Tadeja Pogačarja na dosegu roke. Žal se mu je izmuznila za dobro sekundo, a Pogi razmišlja le o najvišjih mestih, bron ne bi potešil njegovih apetitov.

Po nedeljski dirki je ta teden izkoristil za počitek, privajanje na novo okolje in pripravo na cestno dirko, ki ostaja glavni cilj drugega dela Pogačarjeve sezone. »Tukaj se počutim dobro, uživam, dirkam in treniram, predvsem pa že razmišljam o nedeljski dirki. Naredil bom še dva težka treninga in potem bom pripravljen,« je na začetku tedna načrt dela v Kigaliju predstavil Pogi, ki je treniral tudi z lokalnimi kolesarji in raziskoval okolico.

Tudi v Ruandi ima Pogi svoje navijače. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Jutri v Ruando prihaja tudi direktor ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti, ki ni zaskrbljen zaradi rezultata v vožnji na čas. »Malo smo se razvadili, pričakujemo, da bo Tadej blestel na prav vsaki dirki, primerjamo ga z Eddyjem Merckxom. V vožnji na čas je Remco res izvrsten, ni bil premagljiv, bilo pa bi drugače, če bi Tadej osvojil bron,« o razpletu pravi Gianetti in dodaja: »Prepričan sem, da rezultat nanj ne bo imel nobenega vpliva, da je na Remca že pozabil. Ni tak kolesar, ki bi se s tem pretirano obremenjeval.«

V teh dneh se bodo Pogiju v Ruandi pridružili tudi sotekmovalci, osmerica mu bo poskušala pomagati na poti do nedeljske zlate kolajne.