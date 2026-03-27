Tadej Pogačar je pogumen in napadalen kolesar ter skrbi za vrhunski spektakel

Tri desetletja po svojih zgodovinskih podvigih na francoskih cestah se Miguel Indurain Toura spominja zgolj z naklonjenostjo. Legendarni Navarec je v pogovoru za Marco analiziral vzpon Tadeja Pogačarja.

»Je pogumen in napadalen kolesar. Njegov način dirkanja in suverenost, s katero se loteva preizkušenj, mu prinašata izjemne rezultate. Še vedno je na vrhuncu in pred njim je velik izziv – osvojiti peti Tour. Vendar tekmeci ne počivajo; tukaj so Remco Evenepoel in vrsta mladih talentov, ki močno pritiskajo v ospredje. Vsako leto mu bo za odtenek težje, a prav on je tisti, ki skrbi za vrhunski spektakel,« je opisal najboljšega kolesarja na svetu in izrazil skrb nad usodo vožnje na čas.

»Zdaj vse narekuje televizija. Tisti, ki kolesarstvo razumemo v globino, v kronometru uživamo, širšemu občinstvu pa je ta disciplina manj razumljiva. Rejtingi so tisti, ki odločajo o trasi. Kronometri ostajajo del dirk, ker so tehnično zahtevni in ustvarjajo ključne razlike, vendar jih je vse manj ali pa so krajši. Organizatorji raje iščejo etape, ki zagotavljajo takojšnjo dinamiko in pritegnejo več gledalcev,« petkratnemu zmagovalcu največje kolesarske dirke na svetu ni všeč, kako je vožnja na čas vse bolj na stranskem tiru na največjih dirkah.