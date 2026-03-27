  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Tadej Pogačar je pogumen in napadalen kolesar ter skrbi za vrhunski spektakel

Miguel Indurain, petkratni zmagovalec dirke po Franciji, je prepričan, da bo za najboljšega kolesarja letošnji Tour velik izziv. Skrbi ga usoda vožnje na čas.
Miguel Indurain (v sredini) je kraljeval na dirki po Franciji od leta 1991 do 1995. FOTO: Jacky Naegelen/Reuters Pictures
Galerija
Miguel Indurain (v sredini) je kraljeval na dirki po Franciji od leta 1991 do 1995. FOTO: Jacky Naegelen/Reuters Pictures
G. N.
27. 3. 2026 | 08:07
27. 3. 2026 | 08:07
1:57
A+A-

Tri desetletja po svojih zgodovinskih podvigih na francoskih cestah se Miguel Indurain Toura spominja zgolj z naklonjenostjo. Legendarni Navarec je v pogovoru za Marco analiziral vzpon Tadeja Pogačarja.

»Je pogumen in napadalen kolesar. Njegov način dirkanja in suverenost, s katero se loteva preizkušenj, mu prinašata izjemne rezultate. Še vedno je na vrhuncu in pred njim je velik izziv – osvojiti peti Tour. Vendar tekmeci ne počivajo; tukaj so Remco Evenepoel in vrsta mladih talentov, ki močno pritiskajo v ospredje. Vsako leto mu bo za odtenek težje, a prav on je tisti, ki skrbi za vrhunski spektakel,« je opisal najboljšega kolesarja na svetu in izrazil skrb nad usodo vožnje na čas.

»Zdaj vse narekuje televizija. Tisti, ki kolesarstvo razumemo v globino, v kronometru uživamo, širšemu občinstvu pa je ta disciplina manj razumljiva. Rejtingi so tisti, ki odločajo o trasi. Kronometri ostajajo del dirk, ker so tehnično zahtevni in ustvarjajo ključne razlike, vendar jih je vse manj ali pa so krajši. Organizatorji raje iščejo etape, ki zagotavljajo takojšnjo dinamiko in pritegnejo več gledalcev,« petkratnemu zmagovalcu največje kolesarske dirke na svetu ni všeč, kako je vožnja na čas vse bolj na stranskem tiru na največjih dirkah.

Več iz teme

Tadej PogačarTour de FranceRemco Evenepoelmiguel indurain

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo