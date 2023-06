Tadej Pogačar je pokazal veliko, ne pa še vsega

V nadaljevanju preberite:

Šestič doslej bo na Touru nastopil kolesar v majici slovenskega cestnega prvaka, tokrat bo to Tadej Pogačar (UAE), ki si je v nedeljo v Radovljici pričakovano in v velikem slogu prvič prikolesaril to lovoriko. Slovensko trobojnico bo morda hitro zamenjal za rumeno majico vodilnega na 110. dirki po Franciji, na kateri ob njem sicer ne bo rojaka Domna Novaka. Tudi to je bilo pričakovano, pravi nekdanji slovenski profesionalec in sedanji direktor reprezentanc Martin Hvastija.