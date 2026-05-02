Tadej Pogačar je težji kot ponavadi: V fitnesu me je malo zaneslo

Tadej Pogačar je na dirki po Romandiji z izvrstno vožnjo prišel do svoje 115. zmage v karieri in do tretje na letošnji izvedbi dirke po francoskem delu Švice. Danes je v regiji Gruyère, sicer znani predvsem po sirarstvu, na kraljevski etapi premagal odlično razpoloženega Nemca Floriana Lipowitza (Red Bull Bora Hansgrohe) in še povišal prednost v skupni razvrstitvi.

Po etapi je bil Slovenec videti precej izmučen. Ponosen je bil na svojo ekipo UAE Emirates-XRG, ki je odlično nadzirala močan pobeg, v katerem sta bila njegov rojak Primož Roglič ter francoski hribolazec Valentin Paret-Peintre. »Dan je zaznamovalo odlično ekipno delo. Čez prva dva vzpona smo želeli priti z vsemi sedmimi kolesarji, da bi lahko pozneje napadli etapno zmago. Prvi dve uri sta bili zelo težki, a smo uspeli ujeti ubežnike,« je povedal Pogačar.

Primož Roglič na dirki po Romandiji ni najbolje razpoložen. Njegov glavni cilj sezone je dirka po Španiji, ni pa jasno, ali ga bomo pred poznim poletjem videli na še kakšni dirki. FOTO: Ander Gillenea/AFP

Ekipa Emiratov je tako razblinila sanje Primoža Rogliča, ki si v Švici navkljub slabi formi želi priti do odmevnejšega rezultata. Danes je bil ujet slabih dvajset kilometrov pred ciljem, nato pa je dobro vozil v prvi zasledovalni skupini. Valentin Paret-Peintre, ki je s Slovencem najdlje ostal v ospreju, je v cilju spregovoril tudi o morebitni organizatorjevi pristranskosti do Tadeja Pogačarja.

Domna Novaka smo navajeni spremljati na čelu pelotona, a letos izgleda še posebej dobro razpoložen. FOTO: Maarten Straetemans/AFP

»Upam, da danes motoristi niso bili preblizu pred glavnino. V zadnjih dveh dneh je namreč bilo tako. A vseeno, če si organizatorji želijo Pogačarjeve zmage, je to njihova izbira. Večkrat smo to že izpostavili, a takšno je življenje,« je povedal Francoz. Res je, da so organizatorji letos izgubili glavnega pokrovitelja dirke po Romandiji in da jim dobre predstave prvega kolesarja sveta prinašajo dobro reklamo, a če na čelu ritem navijata Vegard Stake Længen in dolenjski traktor Domen Novak, potem ubežniki pač nimajo možnosti za uspeh.

Tudi jutri bo še vroče, Pogačar na shujševalni dieti?

Čeprav je Tadej Pogačar prišel do velike etapne zmage, pa se je izkazal tudi Florian Lipowitz. »Na zaključni ravnini bi bilo zagotovo lažje, če bi bil Florian Lipowitz z menoj, saj me je kar dobro lovil. Bolj me je izmučil na zaključni ravnini kot na vzponu,« je v cilju priznal svetovni prvak.

Ob Tadeju Pogačarju sta letos na dirkah vselej njegov predstavnik za odnose z javnostmi Luke Maguire ter maser Žiga Jerman. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Po klasikah, kjer se je moral boriti z veliko težjimi in mišičastimi kolesarji, se je tudi sam v lovu na boljše rezultate nekoliko »zredil«, zato številke na vzponih še niso na vrhuncu. »Ne bom zanikal, da sem težji kot ponavadi, a se na kolesu počutim dobro. To je zame najpomembnejše. Pred klasikami me je nekoliko zaneslo tudi v fitnesu, ki mi je postal malo preveč všeč, zato se ga bom zdaj nekaj časa izogibal,« je v cilju še povedal v smehu.

Jutri kolesarje čaka še zadnja etapa s ciljem na vzponu Leysin (14,3 km, 5,9 %), kjer si gre vnovič obetati zanimive boje v lovu na zadnje spremembe v skupni razvrstitvi. Lipowitz za Pogačarjem zaostaja 35 sekund, še veliko bolj napeta pa bo bitka za tretje mesto – Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ima le sedem sekund naskoka pred Jørgenom Nordhagnom (Visma-Lease a Bike).