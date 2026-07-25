Tadej Pogačar je tudi najboljši pomočnik na svetu

Tadej Pogačar (UAE) ni le kolesarski šampion brez primere, je tudi najboljši pomočnik na svetu. To je razkrila kraljevska 20. etapa Toura, v kateri je več kot 60 kilometrov rezal zrak za moštvenega kolega Isaaca del Tora. Izplačalo se je, Mehičan je strl Paula Seixasa (Decathlon) ter si tako zagotovil belo majico najboljšega mladega kolesarja ter 3. mesto na zmagovalnem odru v Parizu, na katerem bo stal skupaj s svojim rumenim kapetanom in Remcom Evenepoelom (Red Bull Bora Hansgrohe)

Ko se je karavana podala na 170,9-kilometrsko kraljevsko etapo s 5450 višinskimi metri, je v njej še vedno odmevalo dogajanje z dneva poprej. Tako veličastna zmaga Tadeja Pogačarja na Alpe d'Huezu v 19. etapi, kot dogajanje na najslavnejšem kolesarskem klancu na svetu. Po ocenah francoske televizije se je na njem zbralo 600.000 navijačev, ki so ustvarili nepozabno vzdušje.

Pogačar je tudi po velikem dnevu na štartu 20. etape deloval povsem sproščeno, njegovi pomočniki pa so kljub zdravstvenim težavam, ki so jih pestile minule dni, dobro opravili svoje delo. V pobeg so na prvem vzponu na prelaz Croix de Fer 24 km, 5,2 %) pustili 15 ubežnikov, a se je vodilna skupina že razredčila na naslednjem vzponu na Telegraphe (11,9 km, 7,1 %). V njej je bil nosilec pikčaste majice najboljšega hribilazca Richard Carapaz (EF Education Easy Post), ki bi ga Pogačar danes lahko še slekel, vendar ni kazal zanimanja za to, da bi Ekvadorcu odvzel zasluženo nagrado za izjemno dirkanje v skorajda vseh gorskih etapah.

Ekipa UAE se tudi še ni vznemirjala, ker je bil v pobegu v skupnem seštevku sedmouvrščeni Juan Ayuso (Lidl Trek), ki je v 19. etapi izgubil več kot šest minut in pol in je za Pogačarjem zaostajal 15:58. Zato pa so se ob koncu vzpona na Telegraphe zganili v ekipi Bahrain Victiroious, da Španec na 6. mestu ne bi prehitel Lennyja Martineza.

Kljub temu je zaostanek na vzponu na Galibier 17,7 km, 6,9 %) narasel na štiri minute in pol. Zato so se na čelu skupine spet znašli Pogačarjevi pomočniki. Tu se je odpiralo vprašanje, ali se bodo podali v brezkompromisni lov za ubežniki ter svojemu kapetanu pripravili priložnost še za šesto etapno zmago na letošnjem Touru ali bodo branili dve majici, Pogačarjevo rumeno in belo na plečih Isaaca del Tora.

Pogačarjev loz za Ayusom

Na najvišji točki letošnjega Toura, 2642 metrov visokem Galibieru, na katerem so imeli najmočnejši ubežniki Carapaz, Sepp Kuss (Visma Lease a Bike), Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgore) in Matthew Riccitello (Decathlon) pet minut prednosti, je bilo bolj kot ne jasno, da bo obveljal drugi scenarij.

Tadej Pogačar in Isaac del Toro bosta jutri skupaj stala na zmagovalnem odru v Parizu. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Gorski cilj je dobil Carapaz in si že zagotovil pikčasto majico. Šele nato se je zganil Pogačar in odprl boj za to, kdo bo jutri ob njem stal na zmagovalnem odru v Parizu. K temu ga je vzpdbudilo to, da se je Ayuso med spustom pridružil vodilni četverici in začel ogrožati del Torovo 3. mesto, do katerega ga je ločilo slabih šest minut. Pogačarjevemu pospešku slaba dva kilometra pod vrhom Galibiera so sledili le del Toro, Evenepoel, Seixas in Martinez.

Sledilo je 35 kilometrov spusta do vzpona na Col de Sarrene (12,8 km, 7,3 %), med katerim je bil Pogačar vseskozi na čelu skupine favoritov, na pedale pa je pritiskal tako močno, da mu je včasih stežka sledil tudi del Toro. Ob tem je zaostanek za vodilno skupino z Ayusom zmanjšal na 3:20.

Mehičan močnejši od Francoza

Nato sta se na vzponu na Sarrene, po katerem se je karavana Toura prvič v zgodovini povzpela proti Alpe d'Huezu (leta 2013 so se spustili po tej cesti), razplamteli bitki za etapno zmago in končni oder za zmagovalce. Tudi v klanec je Pogačar še naprej narekoval tempo in se pri tem oziral nazaj, da se ne bi otresel moštvenega kolega.

V vodilni skupini je popustil Ayuso, ki ni bil več nevaren za del Tora, saj je Pogačar 9 km pred vrhom zaostanek zmanjšal na 2:30. Nato je pobudo prevzela ekipa Decathlon, ki je s Seixasom poskušala nadoknaditi 24 sekund zaostanka za del Torom v boju za končno 3. mesto in belo majico. Vendar se je izkazalo, da je Mehičan močnejši od velikega francoskega upa. Del Toro je napadel 3 km pod vrhom in s seboj odpeljal kolesarja, s katerima si bo jutri delil zmagovalni oder na Elizejskih poljanah, zmagovalca Pogačarja in drugouvrščenega Evenepoela.

Pogačar vseeno še ni končal pomočniškega dela, spet se je postavil na čelo skupine in del Tora varno pripeljal v zaključek. Medtem sta se za etapno zmago dajala Carapaz in Kuss, ki je na vrh Sarrena prikolesaril z 18 sekundami prednosti. Kazalo je, da bo to dovolj, da bo Američan slovenskih korenin, ki je v preteklosti Primožu Rogliču pomagal do številnih zmag, na Alpe d'Huezu slavil svojo drugo etapno zmago na Touru, vendar je med spustom dvakrat padel. To je odprlo vrata za drugo letošnjo Carapazovo zmago.

V skupini favoritov pa je Pogačar ob del Toru ostal tudi, ko je dva kilometra in pol pred ciljem napadel Evenepoel. Belgijec je celo prehitel Kussa in si prikolesaril 2. mesto, Pogačar in del Toro pa sta v cilj prikolesarila z ramo ob rami na 4. in 5. mestu, dobro minuto za Carapazom. Pogačar je proti Evenepoelu izgubil 45 sekund, tako da gre v zadnji dan dirke s prednostjo 6:26. Del Toro za svojim kapetanom na 3. mestu zaostaja 9:42, Seixas pa se bo moral sprijazniti s 4. mestom 11:56 za petkratnim slovenskim zmagovalcem.

»Danes sem dal vse od sebe, da sem pomagal Isaacu. Ayuso je v ospredju pritisnil na nas. Izredno spoštujem to, kar so vsi fantje počeli zame zadnje tri tedne. Končno sem to izkusil tudi sam. Že prej sem cenil delo moštvenih kolegov, zdaj je to na novi ravni. Moram se zahvaliti vsakemu posebej, ker so tako trdo delali zadnje tri tedne,« je o vlogi pomočnika povedal Pogačar, ki je skupaj z del Torom, s katerim sta slavila dvojno zmago že v 2. etapi v Barceloni, doživel še en čustven trenutek.

»Če ne bi imel obritih rok, bi mi kocine stale pokonci. Fantastično je bilo, eden od trenutkov za lepe spomine,« je nadaljeval Pogačar.

Zaradi požarov skrajšali zadnjo etapo

Danes ni hranil moči, bo kljub temu jutri poskušal dobiti sklepno etapo v Parizu? To je poskusil že lani, čeprav je Tour zaradi težav s kolenom končal načet. Na vzponih na Montmartre je bil zanj tudi zato premočan Wout van Aert, ki ga letos ni na dirki po Franciji.

»Škoda, da Wouta ne bo tam, a mislim, da bo precej kaotično. Nič nočem reči, a želim tudi uživati v Parizu,« je pred zadnjim izzivom letošnjega Toura skrivnosten Pogačar. Trasa 21. etape je sicer precej spremenjena. Zaradi gozdnih požarov, ki divjajo po Franciji, so del varnostnih sil, ki bi morale varovati karavano Toura, preusmerili v ogrožena območja.

Zato so etapo skrajšali s 133 na 89 kilometrov, začela pa se bo ob 17.50 na Elizejskih poljanah. Kolesarje najprej čaka pet 6,8-kilometrskih ravninskih krogov čez Elizejske poljane, nato pa še zaključni trije 16,7-kilometrski krogi z vzponi na Montmartre (1,1 km, 5,9 %).

Zadnji vzpon je bil lani od cilja na Elizejskih poljanah oddaljen 6,1 kilometra, tokrat bo 10,3 kilometra. To daje kolesarjem, ki bodo zaostali na vzponu, več možnosti, da se vrnejo v ospredje. Kljub van Aertovi odsotnosti pa bo imel Pogačar, če bo lovil zmago, vsaj enega izjemno močnega tekmeca. Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech) od zmage v 9. etapi razmišlja le še o tej prestižni preizkušnji.