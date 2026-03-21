Tadej Pogačar je v Sanremu uprizoril mojstrovino kariere

Tadej Pogačar (UAE) je v izjemni karieri slavil že nešteto epskih zmag, a po čustvenem naboju, ki se je na ciljni črti sprostil tako pri njem kot njegovih navijačih, se bo redkokatera lahko primerjala z današnjo na Vii Roma v Sanremu. Pogi je za pičle štiri centimetre ugnal Toma Pidcocka (Pinarello Q36.5) in končno osvojil lovoriko, ki se mu je najbolj izmikala. Zanjo ni premagal le vseh tekmecev, temveč tudi bolečino po grdem padcu dobrih 32 kilometrov pred ciljem.

Ves kolesarski svet se je spraševal, za kakšno taktiko sta se odločila Pogačar in njegov športni direktor Andrej Hauptman, da bosta ob šestem poskusu iz mesta, ki gosti najslavnejši italijanski glasbeni festival, vendarle izšla kot zmagovalca. To vprašanje je brezpredmetno postalo, ko je počilo na ulicah Imperie. Na tleh so se znašli številni kolesarji, tudi svetovni prvak s Klanca pri Komendi.

Results powered by FirstCycling.com

Za vsakega drugega kolesarja bi bil to najbrž konec upanja, da bi se še potegoval za zmago na tej 298-kilometrski preizkušnji, ki se je ravno bližala ključnemu vzponu na Cipresso. Morda bi bilo tudi za Pogačarja, če se v nesrečo ne bi zapletel tudi njegov največji tekmec Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech). Videti je bilo, da je slovenski zvezdnik, ki je nadaljeval okrvavljen in s strgano mavrično opravo, prejel precej hujše udarce kot nizozemski. Vsak v zavetrju svojih pomočnikov sta se podala v lov za glavnino, za katero je nekoliko več – več kot pol minute – zaostajal Pogačar. Vendar sta njegova moštvena kolega Felix Grossschartner in Florian Vermeersch (pred njima se je izjemno izkazal tudi Domen Novak, ki je opravil levji delež pri lovljenju ubežnikov dneva) poskrbela za to, da je bil Pogi na vznožju Cipresse že na repu pelotona. Nato ga je v ospredje pripeljal Brandon McNulty in 26 km pred ciljem se je začel pravi boj za zmago.

Pidcock namesto Ganne

Najprej je pospešil Američan, za slovenskega kapetana se je za njim žrtvoval tudi mehiški as Isaac del Toro, ki je pripravil teren za prvi Pogačarjev skok. Tako kot lani sta mu lahko sledila dva kolesarja, spet je bil zraven dvakratni zmagovalec Sanrema van der Poel, Filippa Ganno (Ineos) pa je tokrat zamenjal Pidcock.

Tudi nadaljevanje je bilo podobno lanskemu, Pogačar je napadal, tekmeca sta mu sledila čez vrh Cipresse. Drugačen pa je bil razplet na Poggiu, na katerem se je Pogačar prvič otresel tudi izjemnega Nizozemca, ki je že prej s trpečim izrazom na obrazu kazal, da mu zmanjkuje moči. Zato pa se še vedno ni dal Pidcock, ki je bil v sredo premočan za Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe) na dirki Milano–Torino.

Pogačar je na vrh Poggia prikolesaril skupaj z Britancem, ki velja za enega od najbolj drznih »spustašev« v karavani, morda še drznejšega od Mateja Mohoriča (Brahrain Victorious), ki je leta 2022 s Poggia »pikiral« do zmage v Sanremu. A Pogačar je odtlej dodobra proučil vsak ovinek, tako da je imel tudi Pidcock na trenutke težave, da mu je sledil.

Skupaj sta se tako lotila ravninskih zadnjih dveh kilometrov, v katerih so ju, da je bila drama še večja, na vso moč začeli loviti zasledovalci. Za njima se je naposled izstrelil Wout van Aert (Visma Lease a Bike), ki ju je na ciljni ravnini že videl tik pred seboj, a v boj za zmago se ni mogel več vplesti.

Pomislil, da je konec

Pidcock ga je taktično začel bolje, v Pogačarjevem zavetrju, a je slovenski as na sekundo natančno odmeril zmagoviti šprint. Anglež se mu je začel bližati, a je bil za malo prekratek, ko je sprednje kolo vrgel čez ciljno črto. Tretje mesto je osvojil van Aert, Mohorič in Roglič pa sta končala v zasledovalni skupini, na 15. in 37. mestu.

»Ko sem padel, sem za trenutek pomislil, da je vsega konec. Padec v Imperii tik pred najpomembnejšim delom dirke ni idealen. Na srečo sem se hitro vrnil na kolo, ne jaz ne kolo nisva utrpela prehudih poškodb. Nato sem videl moštvena kolega Floriana Veermerscha in Felixa Grossschartnerja, ki sta dala vse od sebe, da sem se vrnil v ospredje. Povrnila sta mi upanje, noge so bile še dobre. Brandon McNulty in Isaac del Toro sta preostanek dela opravila na Cipressi. Če danes ne bi imel ekipe, najbrž sploh ne bi zavil na ta vzpon, temveč bi se kar naravnost odpeljal proti cilju,« se je Pogačar po 110. zmagi v karieri priklonil moštvenim kolegom, z enakim spoštovanjem pa je spregovoril tudi o tekmecih, s katerima je skrojil razplet dirke.

Tadej Pogačar je tudi kralj Sanrema. FOTO: Marco Bertorello/AFP

»Ko smo se izmenjevali, sem bil zelo vesel, ker smo vsi sodelovali. Nekaj je bilo nasprotnega vetra, razmere niso bile idealne, kot so bile lani. Srednji del vzpona je bil zato nekoliko bolj zahteven. Ko smo prišli na Poggio, pa je bil letos ugodnejši veter. Zato sem poskušal iti na vso moč. Idealno bi bilo, če bi se sam odpeljal proti cilju, a je bil Tom Pidcock izjemno močan. Klobuk dol tudi pred Mathieujem van der Poelom, ki je tudi odpeljal izjemno dirko. S Tomom sva skupaj prikolesarila do konca in v šprintu sem imel srečo,« je nadaljeval najboljši kolesar na svetu, ki tokrat do zadnjega ni bil gotovo v svojo zmago.

»Tom je izjemno hiter kolesar, ima močan pospešek in videti je v vrhunski formi. Malo me je bilo strah, ker sem moral šprint začeti iz ospredja. Čakal sem, kolikor dolgo sem lahko, vedel pa sem tudi, da ne smem čakati predolgo, saj ima Tom bržkone močnejši pospešek kot jaz. Bilo je zelo blizu in klobuk dol tudi pred njim,« je Pogačar še povedal po svoji 11. spomeniški zmagi, s katero se je na drugem mestu večne lestvice izenačil z Rogerjem de Vlaemnickom. Pred njim tako ostaja le Eddy Merckx, ki jih je zbral 19.

Primož Roglič se v cilj prikolesaril v prvi zasledovalni skupini in zasedel 37. mesto. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Neosvojen je samo še Roubaix

A za Pogačarja je najbolj pomembno, da je z eno največjih predstav v karieri končno dobil Milano–Sanremo (Pidcocku je v cilju zaupal, da se na to dirko, potem ko je končno zmagal, ne bo več vračal). Tako je že zmagovalec štirih od petih spomenikov, edina neosvojena van der Poelova trdnjava pa tako zanj ostaja Pariz–Roubaix, kjer je lani zasedel 2. mesto, letos pa bo na sporedu 12. aprila. Teden dni prej bo Pogačar nastopil tudi na dirki po Flandriji, na kateri bo lovil svojo tretjo zmago.

Matej Mohorič (desno), zmagovalec iz leta 2022, je tokrat končal na 15. mestu. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Glede na to, kar je že pokazal letos – prepričljivo je dobil tudi svojo prvo dirko sezone Strade Bianche –, bi lahko postal ne le četrti kolesar v zgodovini s karierno zbirko vseh petih spomenikov, temveč tudi prvi, ki bi vseh pet osvojil v isti sezoni.