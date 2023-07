Tadej Pogačar je vrnil udarec z deseto zmago

V nadaljevanju preberite:

Nikoli ne odpiši Tadeja Pogačarja! To je bila lekcija 6. etape Toura za kolesarje Jumba Visme, ki so dan prej v velike težave spravili slovenskega zvezdnika, tokrat pa so mu hoteli na najtežjih pirenejskih klancih zadati odločilni udarec v boju za končno zmago. A brezkompromisen napad je bil dvorezen meč, Pogi je odgovoril na vse pospeške »os« in za svojo jubilejno 10. etapno zmago na Touru strl tudi Jonasa Vingegaarda. Danec je oblekel rumeno majico, vendar z dvomom, ali jo bo ubranil do Pariza.