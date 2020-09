FOTO:Tadej Pogačar je za emirje kot odkritje nafte

Ljubljana - V zmago Tadeja Pogačarja na Touru je bil neposredno vpet tudi Andrej Hauptman, za katerega je Pogi skorajda družinski član. Bil je njegov trener pri ljubljanskem Rogu, zdaj je eden od športnih direktorjev pri ekipi UAE, ki je slovenskega dragulja dobila po njegovi zaslugi. Naposled sta skupaj prepotovala do včeraj nepredstavljivo pot do zmagovalnega odra na Elizejskih poljanah. Ali po neprespani pariški noči že dojemate, kaj se je zgodilo, ali se vam še vedno zdi, da sanjate?Zavedam se, da je Tadej zmagal, vendar sem še vedno v nekakšnem šoku, ob katerem se še nisem povsem sprostil in se razveselil. Ste kljub temu ...