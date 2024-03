Tadej Pogačar je že na svoji prvi dirki sezone glavni favorit za zmago

Strade Bianche je mlada klasična dirka na koledarju elitnih kolesarjev. Letos je dočakala polnoletnost, 18. po vrsti, dirka, ki bi jo nekateri radi uvrstili kot šesti kolesarski spomenik.

Letos so jo podaljšali za 30 kilometrov. Dolga je 215 kilometrov, kolesarji bodo morali premagati 71 kilometrov makadamskih odsekov, in skoraj 3700 višinskih metrov. Da, na tej dirki je že slavil Slovenec, Tadej Pogačar je leta 2022 prikazal eno izmed svojih najboljših voženj, na samostojnem begu je bil zadnjih 50 kilometrov.

Na današnji dirki bodo nastopili štirje Slovenci, poleg Pogačarja, bo v ekipi UAE nastopil še Domen Novak. Za Bahrain Victorious bosta dirka Matej Mohorič, ki so ga prav tako uvrstili med današnje ožje favorite za zmago, in Matevž Govekar, ki bo danes na tnalu, saj gre za pravo gorsko preizkušnjo.

Dirka se začne in konča v Sieni. Vmes je 15 makadamskih odsekov. Prvi makadamski odsek kolesarje čaka že na 14. kilometru, dolg je 2 kilometra in je skoraj raven. Najdaljši makadamski odsek je peti, ki je dolg 11,9-kilometrov. Tudi naslednji je zelo težak in je dolg osem kilometrov.

Najtežji odsek kolesarje čaka na 131. kilometru dirke, dolg 11,5-kilometrov, vendar se makadamska cesta vzpenja 9,5-kilometrov. Prav tu je, za svojo zmago pred dvema letoma, napadel Pogi, vendar danes je dirka za 30 kilometrov daljša. Najkrajši sektor je dolg 600 metrov. Pogačarju sicer ni všeč, da so podaljšali že tako ekstremno težko dirko, a pravi, da je dobro pripravljen in da komaj čaka start.

Zaključek dirke je ostal enak, legendarni, tlakovani, 500 metrov dolg klanec po ulici svete Katarine, do cilja na znamenitem trgu Campo v središču Siene.