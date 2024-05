Tadej Pogačar je zmage še preštel na prste ene roke

V nadaljevanju preberite:

Kakorkoli se stvari obrnejo, na letošnjem Giru zmaga Tadej Pogačar. To velja tudi za skrajšano 16. etapo, na kateri je slovenski zvezdnik v rožnati majici želel le varno prikolesariti v cilj, vendar so ga tekmeci pripeljali v položaj, v katerem bi stežka zavrnil ponujeno. V sklepnih dveh kilometrih je pritisnil na pedala in svojim uspehom na italijanskih cestah dodal peto zvezdico.