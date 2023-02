Tadej Pogačar jih je odpeljal v novo dimenzijo

V nadaljevanju preberite:

Tudi bolj zagrizeni ljubitelji kolesarstva bržkone še nikoli niso slišali za dirko Jaen Paraiso Interior, ki so jo v Andaluziji brez večjega zanimanja javnosti prvič priredili lani. Danes bo povsem drugače, oči kolesarskega sveta bodo uprte v asfaltirane in makadamske ceste med Baezo in Ubedo, saj bo na njih novo sezono začel Tadej Pogačar.