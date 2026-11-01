Pogačar razkril, da je bila poškodba veliko hujša: Bojim se novega padca

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v prvem obsežnem intervjuju po hudem padcu na dirki po Španiji za The Athletic spregovoril o najtežjih tednih svoje kariere. Po poškodbi treh vretenc, zlomu ključnice in pretresu možganov se ni spopadal le s telesnimi posledicami, temveč tudi z veliko psihično stisko. Ko se je Tadej Pogačar po štirih dneh v bolnišnici v Barceloni vrnil domov v Monako, si je sprva zaželel sladoleda. S partnerko Urško Žigart sta se odpravila do približno deset minut oddaljene slaščičarne, toda sprehod, ki bi bil še nekaj tednov prej povsem vsakdanji, se je spremenil v izčrpavajočo preizkušnjo. Tudi pot do slaščičarne je bila težka »Spomnim se, kako težko je bilo. Ko sva prišla v slaščičarno, sem se začel potiti, čeprav so mi zdravniki naročili, naj zaradi šivov ...