Tadej Pogačar kolesarstvo preoblikoval po svoji podobi

V nadaljevanju preberite:

Če lahko koga razglasimo za kolesarsko božanstvo, je to Tadej Pogačar. Že več kot štiri leta je številka ena jakostne lestvice Svetovne kolesarske zveze (UCI), zdi se, da je vseprisoten v karavani svetovne serije, v kateri zmaguje od februarja do oktobra. Leto 2025 ni izjema, Pogi je v velikem slogu dobil tako svojo prvo kot zadnjo dirko sezone, vmes pa osvojil skorajda vse, kar se je osvojiti dalo, ter utrdil kandidaturo za najboljšega kolesarja vseh časov.