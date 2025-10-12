  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

    Tadej Pogačar kolesarstvo preoblikoval po svoji podobi

    Peta zaporedna zmaga na dirki po Lombardiji potrdila izrazito prevlado slovenskega šampiona. Leta 2026 bi lahko bil še boljši.
    Tadej Pogačar najraje v cilj prikolesari sam. FOTO: Dario Belingheri/AFP
    Galerija
    Tadej Pogačar najraje v cilj prikolesari sam. FOTO: Dario Belingheri/AFP
    Miha Hočevar
    12. 10. 2025 | 05:00
    5:47
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Če lahko koga razglasimo za kolesarsko božanstvo, je to Tadej Pogačar. Že več kot štiri leta je številka ena jakostne lestvice Svetovne kolesarske zveze (UCI), zdi se, da je vseprisoten v karavani svetovne serije, v kateri zmaguje od februarja do oktobra. Leto 2025 ni izjema, Pogi je v velikem slogu dobil tako svojo prvo kot zadnjo dirko sezone, vmes pa osvojil skorajda vse, kar se je osvojiti dalo, ter utrdil kandidaturo za najboljšega kolesarja vseh časov.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Sanjska sezona 2025

    Težava ni v Pogačarju, temveč tistih, ki mu ne morejo slediti

    Izjemna sezona 2025 potrdila, da slovenski šampion z izjemo Mathieuja van der Poela v Sanremu in Roubaixu v profesionalni karavani nima več pravega izzivalca.
    Miha Hočevar 11. 10. 2025 | 18:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Lombardiji

    Tadej Pogačar: To je bila moja najboljša sezona doslej

    Slovenski kolesarski zvezdnik na dirki po Lombardiji slavil zgodovinsko peto zaporedno zmago. Jutri še na Krvavec.
    Miha Hočevar 11. 10. 2025 | 17:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar je še petič zapored zmagovalec dirke po Lombardiji

    Pogi je pometel odpadlo listje v Lombardiji. Remco je bil spet drugi.
    Miroslav Cvjetičanin 11. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Sir Bradley Wiggins

    »Snifal sem kokain s svoje zlate olimpijske medalje«

    V šokantni avtobiografiji je kolesarski junak Sir Bradley Wiggins razkril svojo pot v pekel: odvisnost od kokaina, finančni zlom in travmo spolne zlorabe.
    11. 10. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Lombardiji

    Tadej Pogačar še v lov na italijanskega šampiona šampionov

    Z dirko po Lombardiji bo padel zastor na evropsko sezono kolesarske svetovne serije. Na vrh bo meril tudi Primož Roglič, na štartu pet Slovencev.
    Miha Hočevar 10. 10. 2025 | 17:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Šport in dobrodelnost

    S Pogačarjem na Krvavec, z Rogličem na Trško Goro

    Slovenska kolesarska zvezdnika bosta sezono končala z druženjem s podporniki in zbiranjem sredstev za svoji fundaciji.
    Miha Hočevar 10. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spektakel v Andori

    Tadej Pogačar in Primož Roglič konec meseca na novi spektakularni dirki

    V Andoro prihaja povsem nova dirka, ki naj bi kolesarstvo vračala h koreninam – štirje zvezdniki se bodo pomerili brez ekip, videli bomo dvoboj mož na moža.
    Matic Rupnik 9. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar je še petič zapored zmagovalec dirke po Lombardiji

    Pogi je pometel odpadlo listje v Lombardiji. Remco je bil spet drugi.
    Miroslav Cvjetičanin 11. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nobelova nagrada za mir

    Se Alfred Nobel kdaj obrača v grobu?

    Dobitnica Nobelove nagrade za mir je María Corina Machado, voditeljica venezuelske opozicije. Trump se ni prebil na ugledni seznam, ki pa ima tudi črne madeže.
    Urša Izgoršek 11. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Od bank k skladom: nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kolesarstvoTadej PogačarEddy MerckxFausto CoppiDirka po LombardijiUAE Team Emirates

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljevalna ekipa

    Marko Džalo: Tritedenska dirka je za nas daljša od meseca

    V zakulisju: Kranjčan Marko Džalo je že dolgo let maser ekipe Ineos Grenadiers. Njegov varovanec Geraint Thomas je letos končal kariero, kaj čaka njega?
    Matic Rupnik 12. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Slovenski avto trg: Rast električnih avtomobilov in kitajskih znamk

    Električni se po lanskem mrku krepijo in so znova bliže evropskemu povprečju. Ponudba športnih terencev že preobsežna.
    Gašper Boncelj 12. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Sezona 2025

    Tadej Pogačar kolesarstvo preoblikoval po svoji podobi

    Peta zaporedna zmaga na dirki po Lombardiji potrdila izrazito prevlado slovenskega šampiona. Leta 2026 bi lahko bil še boljši.
    Miha Hočevar 12. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Anže Kopitar še tretjič zapored s točko

    Izkušeni slovenski kapetan ni mogel preprečiti drugega poraza Los Angeles Kings v NHL.
    Miha Šimnovec 11. 10. 2025 | 23:47
    Preberite več
    Razno
    Aba liga

    Črna sobota za slovenske klube v ligi Aba

    Krka je po dramatičnem podaljšku v Tivoliju izgubila proti Cluju, Cedevita Olimpija pa je v Podgorici doživela prvi poraz v sezoni.
    11. 10. 2025 | 23:21
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Sezona 2025

    Tadej Pogačar kolesarstvo preoblikoval po svoji podobi

    Peta zaporedna zmaga na dirki po Lombardiji potrdila izrazito prevlado slovenskega šampiona. Leta 2026 bi lahko bil še boljši.
    Miha Hočevar 12. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Anže Kopitar še tretjič zapored s točko

    Izkušeni slovenski kapetan ni mogel preprečiti drugega poraza Los Angeles Kings v NHL.
    Miha Šimnovec 11. 10. 2025 | 23:47
    Preberite več
    Razno
    Aba liga

    Črna sobota za slovenske klube v ligi Aba

    Krka je po dramatičnem podaljšku v Tivoliju izgubila proti Cluju, Cedevita Olimpija pa je v Podgorici doživela prvi poraz v sezoni.
    11. 10. 2025 | 23:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo