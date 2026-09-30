Tadej Pogačar je prispel na evropsko prvenstvo, treniral je na Možjanci

Čeprav je danes, ko so na Kolesarski zvezi Slovenije (KZS) predstavili ekipo za domače evropsko prvenstvo, postalo jasno, da Tadeja Pogačarja naposled res ne bo na domačem velikem tekmovanju, pa to vseeno ne drži povsem. Očitno bo prvi kolesar sveta skupaj z zaročenko Urško Žigart vendarle prišel na evropsko prvenstvo – a le kot gledalec.

Potem ko je nekaj dni nazaj še treniral po cestah v okolici Nice, je očitno pred EP prišel v domačo Komendo, kjer bo kot gledalec pospremil evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. To se bo začelo v petek dopoldne, cestna dirka članov pa bo na sporedu v nedeljo.

Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart, ki bo zaradi poškodbe prav tako manjkala, so potrdili pri KZS, je na instagramu namreč delila posnetke z vzpona, ki je zdaj že dobro znan slehernemu kolesarskemu navdušencu. Zvezdniški kolesarski par se je danes namreč mudil prav na Možjanci, osrednjemu vzponu kroga na trasi evropskega prvenstva.

Na treningu se jima je pridružil tudi Mikkel Frølich Honoré, danski član ekipe EF Education EasyPost, ki je tesen prijatelj Tadeja Pogačarja. S posnetkov je moč videti, da so vsi preostali kolesarji vozili v dresih reprezentanc, Pogačar in Žigartova pa sta trenirala v klubskih opravah.

No, Pogačar je nosil dres evropskega prvaka, ki ga na cestnih dirkah letos nismo videli, saj je bil slovenski zvezdnik hkrati tudi svetovni prvak. Letos je mavrico posodil klubskemu kolegu Brandonu McNultyju, ne bi pa se branili, če bi dres z evropsko zastavo »prepustil« reprezentančnemu kolegu Primožu Rogliču, ki je med favoriti.