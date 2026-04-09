Direktor pekla severa: Pogačar lahko zmaga, če ...

Še trije dnevi so do 123. izvedbe dirke Pariz–Roubaix, na kateri bo najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) želel po zmagah na Milano–San Remo in Po Flandriji osvojiti še tretji spomenik v sezoni ter ostati v igri za vseh pet. Mnogi pravijo, da bo »pekel severa«, na katerem je bil Pogi lani ob krstnem nastopu drugi za Mathieujem van der Poelom (Alpecin-Premier Tech) najtežje osvojil. Veliko vlogo bi lahko igralo vreme ...

Tehnični direktor dirke Thierry Gouvenou meni, da ima trikratni branilec naslova Mathieu van der Poel na tokratni nedeljski izvedbi dirke še vedno prednost pred Pogačarjem, a le, če se vreme obrne njemu v prid. V nasprotnem primeru bo, kot pravi Gouvenou, slovenski as favorit.

Mathieu van der Poel je trikrat zapored dobil pekel severa. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

V pogovoru z mediji med tradicionalnim letnim ogledom odsekov pavé na Pariz–Roubaix je Gouvenou v začetku tedna ocenil trenutno pripravljenost dveh glavnih favoritov letošnje dirke. Opozoril je tudi, da bi dež in morebiten nasprotni veter lahko zavrla napade z velike razdalje, ki so sicer značilni orožji obeh zvezdnikov nedeljske dirke.

Zjutraj rahla prha, potem suho

Vendar pa še zdaleč ni jasno, da bo v nedeljo dejansko deževalo – za jutro je napovedana rahla prha, popoldne pa suho vreme v severni Franciji. Poleg tega je po Gouvenoujevem mnenju, zlasti po Pogačarjevi zadnji zmagi v Flandriji, kjer je popolnoma odpihnil vso konkurenco, vključno z Van der Poelom, Slovenec trenutno prvi favorit.

»Mislim, da je bilo lani veliko dvomov, ali se lahko Pogačar dobro izkaže na Pariz–Roubaix,« je Gouvenou povedal medijem, med drugim za Cyclism'Actu. »Dokazal je, da je več kot kos nalogi, šel je na zmago. Za boj z njim bomo potrebovali resnično močnega Mathieua van der Poela.«

Pogačar se je lani prvič preizkusil na kockah. FOTO: Francois Lo Presti/AFP

Gouvenou meni, da bo ključni dejavnik v nedeljski dirki Pogačarjeva odločnost, da osvoji edini spomenik, ki ga v njegovi zbirki še ni. »Zelo ambiciozen bo, skoraj obseden z zmago na tej dirki, in bo izjemno trd tekmec. A igra je še vedno odprta, še vedno je nekaj neznank, predvsem zato, ker je to v resnici dirka, ki mu najmanj ustreza. Zelo je ravninska in zahteva ogromno fizične moči. Psihološko pa smo videli, da je izjemno močan, zlasti na Milanu–San Remu,« je dejal in pri tem omenil dirko, na kateri se je Pogačar po hudem padcu vrnil in zmagal.

Prednost ciklokrosistom

Utež bi se lahko prevesila nazaj v korist Van der Poela, je Gouvenou povedal za Cyclism'Actu, če bi se uresničili določeni dejavniki, predvsem vremenski. »Če bo suho, mu to lahko koristi. Če bo po drugi strani pihal nasprotni veter, bo težje ustvaril razliko. Če bo mokro, je ključno, da si vrhunski ciklokrosist, in kolesarji, kot sta Wout van Aert (Visma–Lease a Bike) in van der Poel se na pavéju (granitne kocke) v takšnih razmerah praviloma bolje znajdejo. »Trenutno bi lahko rekli, da ima v takšnem scenariju Van der Poel še vedno rahlo prednost pred Pogačarjem,« je še dejal Gouvenou.