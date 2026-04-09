Kolesarstvo

Direktor pekla severa: Pogačar lahko zmaga, če ...

Tehnični direktor dirke Pariz–Roubaix meni, da bo imel branilec naslova Mathieu van der Poel prednost pred Tadejem Pogačarjem, a le, če mu bo vreme naklonjeno.
Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel sta glavna tekmeca na spomladanskih klasikah. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel sta glavna tekmeca na spomladanskih klasikah. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Peter Zalokar
9. 4. 2026 | 16:05
9. 4. 2026 | 16:19
3:48
Še trije dnevi so do 123. izvedbe dirke Pariz–Roubaix, na kateri bo najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) želel po zmagah na Milano–San Remo in Po Flandriji osvojiti še tretji spomenik v sezoni ter ostati v igri za vseh pet. Mnogi pravijo, da bo »pekel severa«, na katerem je bil Pogi lani ob krstnem nastopu drugi za Mathieujem van der Poelom (Alpecin-Premier Tech) najtežje osvojil. Veliko vlogo bi lahko igralo vreme ...

Lance Armstrong brez pomislekov, Tadej Pogačar je z naskokom najboljši

Tehnični direktor dirke Thierry Gouvenou meni, da ima trikratni branilec naslova Mathieu van der Poel na tokratni nedeljski izvedbi dirke še vedno prednost pred Pogačarjem, a le, če se vreme obrne njemu v prid. V nasprotnem primeru bo, kot pravi Gouvenou, slovenski as favorit.

Mathieu van der Poel je trikrat zapored dobil pekel severa. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Mathieu van der Poel je trikrat zapored dobil pekel severa. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

V pogovoru z mediji med tradicionalnim letnim ogledom odsekov pavé na Pariz–Roubaix je Gouvenou v začetku tedna ocenil trenutno pripravljenost dveh glavnih favoritov letošnje dirke. Opozoril je tudi, da bi dež in morebiten nasprotni veter lahko zavrla napade z velike razdalje, ki so sicer značilni orožji obeh zvezdnikov nedeljske dirke.

Za Pogačarjeve tekmece vidi le eno rešitev: »Odrežite mu noge«

Zjutraj rahla prha, potem suho

Vendar pa še zdaleč ni jasno, da bo v nedeljo dejansko deževalo – za jutro je napovedana rahla prha, popoldne pa suho vreme v severni Franciji. Poleg tega je po Gouvenoujevem mnenju, zlasti po Pogačarjevi zadnji zmagi v Flandriji, kjer je popolnoma odpihnil vso konkurenco, vključno z Van der Poelom, Slovenec trenutno prvi favorit.

Če se Tadej Pogačar za nekaj odloči, to tudi izpelje

»Mislim, da je bilo lani veliko dvomov, ali se lahko Pogačar dobro izkaže na Pariz–Roubaix,« je Gouvenou povedal medijem, med drugim za Cyclism'Actu. »Dokazal je, da je več kot kos nalogi, šel je na zmago. Za boj z njim bomo potrebovali resnično močnega Mathieua van der Poela.«

Pogačar se je lani prvič preizkusil na kockah. FOTO: Francois Lo Presti/AFP
Pogačar se je lani prvič preizkusil na kockah. FOTO: Francois Lo Presti/AFP

Gouvenou meni, da bo ključni dejavnik v nedeljski dirki Pogačarjeva odločnost, da osvoji edini spomenik, ki ga v njegovi zbirki še ni. »Zelo ambiciozen bo, skoraj obseden z zmago na tej dirki, in bo izjemno trd tekmec. A igra je še vedno odprta, še vedno je nekaj neznank, predvsem zato, ker je to v resnici dirka, ki mu najmanj ustreza. Zelo je ravninska in zahteva ogromno fizične moči. Psihološko pa smo videli, da je izjemno močan, zlasti na Milanu–San Remu,« je dejal in pri tem omenil dirko, na kateri se je Pogačar po hudem padcu vrnil in zmagal.

Tadej Pogačar bo v Sanremo prišel le še na fokačo

Prednost ciklokrosistom

Utež bi se lahko prevesila nazaj v korist Van der Poela, je Gouvenou povedal za Cyclism'Actu, če bi se uresničili določeni dejavniki, predvsem vremenski. »Če bo suho, mu to lahko koristi. Če bo po drugi strani pihal nasprotni veter, bo težje ustvaril razliko. Če bo mokro, je ključno, da si vrhunski ciklokrosist, in kolesarji, kot sta Wout van Aert (Visma–Lease a Bike) in van der Poel se na pavéju (granitne kocke) v takšnih razmerah praviloma bolje znajdejo. »Trenutno bi lahko rekli, da ima v takšnem scenariju Van der Poel še vedno rahlo prednost pred Pogačarjem,« je še dejal Gouvenou.

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Primož Roglić mesto nižje

Tadej Pogačar že 237 zaporednih tednov na tronu

Slovenski as je na lestvici Mednarodne kolesarske zveze ohranil skoraj 5000 točk prednosti pred Jonasom Vingegaardom. Matej Mohorič pridobil 63 mest.
7. 4. 2026 | 08:45
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Flandriji

Tadej Pogačar v Flandriji uveljavil zakon najmočnejšega

Po izjemni zmagi v Belgiji slovenskega kolesarskega šampiona čaka zadnji veliki enodnevni izziv, Pariz–Roubaix.
Miha Hočevar 6. 4. 2026 | 12:37
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Flandriji

Tadej Pogačar med rekorderji dirke po Flandriji

Slovenski šampion se je s tretjo zmago pridružil najuspešnejšim kolesarjem na največji belgijski klasiki. Na vrsti je misija Roubaix.
Miha Hočevar 5. 4. 2026 | 17:38
Preberite več
PremiumPhoto
Nedelo
Andrej Hauptman

Če se Tadej Pogačar za nekaj odloči, to tudi izpelje

Andrej Hautpman je prepričan, da ima slovenski šampion vse, kar potrebuje za zmago na dirki Pariz–Roubaix.
Miha Hočevar 4. 4. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Flandrija

Če Pogačar zmaga vseh pet spomenikov v eni sezoni, naj kar konča kariero

Francoski strokovnjak o slovenskemu šampionu, ki letos na enodnevnih klasikah izgleda nepremagljiv. V nedeljo lovi še drugo izmed petih zmag na spomenikih.
Matic Rupnik 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Flandriji

Kralj iz Komende v lov na tretjo krono

Tadej Pogačar bi se lahko v nedeljo že pridružil rekorderjem dirke po Flandriji. Evenepoelov nastop ga ne preseneča.
Miha Hočevar 3. 4. 2026 | 17:45
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dražba

Pogačarjev raztrgan dres gre v višave

Dražba se je začela s ceno 1.000 evrov in bo trajala do dirke Pariz–Roubaix 12. aprila. Končni znesek bo Pogi podvojil in izkupiček namenil svoji fundaciji.
Peter Zalokar 2. 4. 2026 | 17:54
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Povolilno dogajanje

Pritisk na NSi prek Demokratov in Resnice

Gibanje Svoboda poskuša priprave na ustanovno sejo DZ izkoristiti za pospešitev koalicijskih pogajanj.
Uroš Esih 8. 4. 2026 | 19:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenija

Umrla novinarka Ana Jud

Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
8. 4. 2026 | 09:58
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Donald Trump

Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Netanjahu: Libanon ni del mirovnega dogovora; Iran ponovno zaprl Hormuško ožino

Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
8. 4. 2026 | 06:46
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Športna sponzorstva

Talenti se rodijo, legende pa gradijo – tudi s podporo navijačev

Podjetja o pomembnih temah ozaveščajo tudi prek športnih sponzorstev, ki jih razumejo kot dolgoročno zavezanost tudi skupnostim, v katerih delujejo.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Analiza

Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Pariz-RoubaixTadej PogačarMathieu Van der PoelUAE Team EmiratesWout van Aertpekel severaMatej Mohorič

Novice  |  Črna kronika
Norveška

Štajerca sta na Norveško tihotapila kar petino lani zaseženega kokaina

Zaradi tihotapljenja droge sta bila obsojena sinova slovenskih boksarjev.
9. 4. 2026 | 17:03
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

T. i. tretji steber strankam razposlal svoj predlog interventnega zakona

Odgovor ostalih parlamentarnih strank glede podpore pričakujejo že do jutri opoldne, pred glasovanjem o predsedniku državnega zbora.
9. 4. 2026 | 16:54
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Največ zanimanja za srednje strokovne šole, gimnazije skoraj zapolnjene

Za prihajajoče šolsko leto se je na srednje šole prijavilo več kot 23.400 kandidatov in kandidatk.
9. 4. 2026 | 16:41
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovo

Umrl je dr. Miha Japelj

Za dosežke na področju znanosti in prizadevanja za razvoj visokega šolstva v Novem mestu je prejel naziv častnega občana Novega mesta.
9. 4. 2026 | 16:19
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pariz

Eifflov kos zgodovine za dnevno sobo

Del prvotnega stopnišča Eifflovega stolpa, ki je povezovalo drugo in tretje nadstropje, iz zasebne zbirke na dražbo.
9. 4. 2026 | 16:10
Preberite več
