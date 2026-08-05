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Kolesarstvo

Nekdanji šampion o Pogačarju: Lahko stori vse, a tega mu ne priporočam

Po peti zmagi na Touru bo Pogi napadel edino tritedensko dirko, ki je ni osvojil. Maurizio Fondriest ga svari pred še drznejšim načrtom za prihodnjo sezono.
Tadej Pogačar je nedavno osvojil peti Tour. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Galerija
Tadej Pogačar je nedavno osvojil peti Tour. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Peter Zalokar
5. 8. 2026 | 19:22
5. 8. 2026 | 20:15
5:00
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Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo 22. avgusta v Monaku začel lov na eno redkih velikih zmag, ki jih še nima v svojem kolesarskem življenjepisu. Po petem zmagoslavju na Dirki po Franciji, s katerim se je na vrhu večne lestvice izenačil z Jacquesom Anquetilom, Eddyjem Merckxom, Bernardom Hinaultom in Miguelom Indurainom, se bo vrnil na Vuelto a España.

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Pri Pogačarju je pravo vprašanje: zakaj pa ne?

Slovenski kolesar je letošnji Tour dobil s šestimi minutami in 26 sekundami prednosti pred Remcom Evenepoelom. Če bi septembra zmagal še v Granadi, bi dosegel sedmo skupno zmago na tritedenskih dirkah ter svojemu Giru iz leta 2024 in petim Tourom dodal še manjkajočo špansko pentljo. Postal bi deveti kolesar z zmagami na Giru, Touru in Vuelti.

Letos dvojček, trojček morda prihodnje leto

Pogačar v sezoni 2026 ne napada zmag na vseh treh tritedenskih dirkah. Gira letos ni vozil, zato bo Vuelta njegov drugi grand tour sezone. Prvič je dve največji etapni dirki v istem letu odpeljal leta 2024, ko je prepričljivo dobil Giro in Tour. Ugibanja o še večjem podvigu se zato nanašajo predvsem na leto 2027. Nobenemu kolesarju doslej ni uspelo v eni sezoni dobiti Gira, Toura in Vuelte. Merckx, Hinault in Chris Froome so sicer povezali zmage na vseh treh dirkah, vendar čez dve koledarski leti.

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Pogačar je navdušil ves svet, ga zdaj čaka Vuelta?

Takšen načrt bi zahteval korenito spremembo Pogačarjevega tekmovalnega programa. Verjetno bi moral omejiti nastope na spomladanskih klasikah, žrtvovati del priprav na svetovno prvenstvo in skoraj vso sezono podrediti regeneraciji med tremi tritedenskimi preizkušnjami.

Nekdanji svetovni prvak Maurizio Fondriest zato meni, da bi bil podvig sicer dosegljiv, ne pa nujno tudi smiseln. »Lahko mu uspe, vendar sam tega ne bi storil,« je dejal v podkastu italijanske revije Bicisport. Po njegovem ima Pogačar dovolj časa, da rekorde napada postopoma: najprej s šestim Tourom, s katerim bi sam prevzel vrh večne lestvice, nato pa z novimi napadi na naslov svetovnega prvaka, je poročal portal cyclinguptodate.

Manj zvezdniška konkurenca kot na Touru

Na letošnji Vuelti bo Pogačar izraziti favorit. Med napovedanimi udeleženci ne bo Jonasa Vingegaarda, Evenepoela, Isaaca del Tora, Paula Seixasa in Juana Ayusa, ki so bili med njegovimi pomembnejšimi tekmeci na Touru ali v drugih največjih etapnih dirkah.

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Pogačar v Španiji po večnost, videli bomo nov slovenski šov

Med osrednjimi kandidati za visoka mesta bodo Primož Roglič, Enric Mas, Mattias Skjelmose in Felix Gall, Pogačarju pa bo v moštvu UAE Team Emirates-XRG ob strani med drugim stal João Almeida. Konkurenca bo kakovostna, vendar po imenih in nedavnih dosežkih manj zgoščena kot na francoski pentlji.

Fondriest je še neposrednejši. Vingegaarda je označil za edinega kolesarja, ki bi lahko resneje ogrozil Slovenca, zato v zdajšnji zasedbi ne vidi tekmeca, ki bi se Pogačarju lahko približal v tritedenskem seštevku. Vuelta se bo začela z 9,4 kilometra dolgo vožnjo na čas po ulicah Monaka. V 21 etapah bodo kolesarji prevozili 3275 kilometrov, dirka pa se bo 13. septembra končala v Granadi. Trasa vključuje šest izrazito gorskih etap, štiri sredogorske in dve posamični vožnji na čas.

Svetovno prvenstvo ostaja v načrtu

Vprašanje zato ni le, ali lahko Pogačar osvoji Vuelto, temveč tudi, koliko energije mu bo ostalo za konec sezone. Moška cestna dirka svetovnega prvenstva bo 27. septembra v Montrealu, natanko dva tedna po koncu španske pentlje. Kolesarje čaka 273,7 kilometra dolga preizkušnja s 3803 metri višinske razlike. Takšen profil bi moral ustrezati Pogačarju, vendar bo moral Slovenec po Touru in Vuelti obvladati predvsem nakopičeno telesno in psihološko utrujenost.

Fondriest kljub temu ocenjuje, da lahko Pogačar ostane konkurenčen tudi v Kanadi. Slovenec je po njegovem dovolj dobro voden in ima telesne sposobnosti, zaradi katerih lahko tudi po tritedenski dirki meri na zmago v zahtevni enodnevni preizkušnji.

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NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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