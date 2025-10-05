Tadej Pogačar mavrico posul z evropskimi zvezdami

V nadaljevanju preberite:

Pred svetovnim prvenstvom v Ruandi se je govorilo in pisalo o dvoboju velikih kolesarskih zvezdnikov, pred evropskim prvenstvom v Franciji celo o troboju. A smo dve nedelji zapored spremljali izjemni simultanki Tadeja Pogačarja, ki si je po svetovnem naslovu v velikem slogu prikolesaril še celinskega.

Ob tem je bil dvakrat srebrn belgijski as Remco Evenepoel, ki je za poraz v Afriki okrivil tudi težave s kolesom, za njegovo ponovitev v deželi galskih petelinov pa ni imel druge razlage kot to, da je Pogačar razred zase na kolesarskem svetovnem vrhu. To je včeraj na lastni koži spoznal tudi Jonas Vingegaard, ki se je nadejal revanše za julijski poraz na Touru, a je moral z belo zastavo pomahati že 110 kilometrov pred ciljem.