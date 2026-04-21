Šest tednov po zlomu obeh rok kar z gipsom trenira s Pogačarjem

Avstralski kolesarski veteran Michael Matthews je šest tednov po hudem trening padcu znova sedel na kolo. Avstralec je v videu, ki ga je njegova ekipa objavila na instagramu, razkril, da je imel odprti zlom leve roke, prerezane kite na palcu, zlomljeno zapestje in palec na desni roki, za piko na i pa še zlom nosnih kosti, ki je zahteval nekaj šivov. Zaradi poškodb je prestal dve operaciji, prvo v Italiji, nato še drugo v Belgiji.

»Rad bi se zahvalil ekipi za vso podporo in za vsa vaša sporočila. Vsem skušam odgovoriti, toda dolgo časa nisem mogel uporabljati prstov na rokah, zato je bilo seveda zelo težko odgovoriti vsem. Ves čas sem mislil na vaša sporočila in to res zelo cenim,« je dejal 35-letni kolesar. Dodal je, da je bilo okrevanje dolgotrajno: »To je bil proces. Trajalo je dolgo. Zdaj je od nesreče minilo šest tednov. Skoraj v celoti sem spet dobil gibljivost v prstih, kar me zelo veseli, saj ni kazalo tako dobro.«

Matthews je pojasnil, da prve tri tedne ni smel izvajati nobene vadbe, nato je lahko začel s hitro hojo in nekaj vajami v telovadnici, po štirih tednih pa še z vadbo na trenažerju. Zdaj znova trenira, na eni od voženj se je pridružil dobremu prijatelju Tadeju Pogačarju, na kolesu pa zaradi zaščite krhkih kosti še vedno nosi mavčno oporo.

Padca ni natančneje opisal, je pa poudaril, da ga je nesreča zadela ravno po uspešno opravljenih višinskih pripravah, ko se je pripravljal na spomladanske klasike. »To je bilo težko obdobje. Pravkar sem končal res dobre priprave z ekipo na višini in se pripravljal na veliki blok klasik, del sezone, v katerem najbolj uživam. Žalosten sem, ker me tam ni bilo, toda ekipi gre zelo dobro in zaradi tega sem zelo vesel. Komaj čakam, da se vrnem na cesto in vas kmalu spet vidim,« je dejal.

Matthews je sezono 2026 začel zelo dobro, januarja je dobil Gran Premio Castellón. Njegov program po poškodbi še ni posodobljen. Za zdaj ostaja prijavljen za Eschborn Frankfurt 1. maja, ki pa bo najbrž prišel prezgodaj, morda pa bomo Matthewsa znova spremljali na julijski dirki po Franciji.