Tadej Pogačar na Giru za desetico že razmišlja o Touru

V nadaljevanju preberite:

Edinstven, fenomenalen, spontan, nepredvidljiv, genialen, darežljiv, hvaležen, spektakularen, kanibalski, vse prej kot preračunljiv. Vse te pridevnike so v Gazzetti dello Sport uporabili za opis Tadeja Pogačarja (UAE) po koncu prvega tedna Gira, v katerem je dobil tri etape in si prikolesaril 2:40 prednosti pred najbližjim zasledovalcem Danijem Martinezom (Ineos). A slovenski as bo v nadaljevanju vsaj malo preračunljiv, ujeti bo poskušal ravnovesje med tem, kako zmagati brez zapletov, zabavati italijanske navijače in prihraniti čim več moči za Tour de France.